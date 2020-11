Wolff: Hamilton vertelde in vliegtuig dat hij langer in F1 blijft

Hamilton en Wolff zaaiden in de voorbije weken allebei twijfels over hun eigen toekomstplannen. Zo kijkt de Oostenrijkse teambaas publiekelijk uit naar een andere rol binnen Mercedes, al heeft hij aangegeven volgend jaar nog wel als teambaas actief te blijven. Hamilton liet op zijn beurt optekenen dat er 'geen garanties' voor een langer verblijf in de Formule 1 zijn, maar die garanties heeft hij Wolff in het vliegtuig dus al wel gegeven.

'Ik blijf bij jou, Toto'

Terugblikkend op die bewuste vlucht laat Wolff aan de Oostenrijkse Kronen Zeitung weten: "Hij heeft mij meerdere malen verzekerd: 'Toto, ik blijf bij jou'. Maar dat was het dan ook wel hoor, veel meer hebben we nog niet besproken. We hebben de race in het vliegtuig nog wel een keer doorgenomen." Hamiltons krabbel is dus nog niet onder een nieuwe verbintenis gezet, maar witte rook lijkt aanstaande: "Zijn handtekening zou voor het eind van dit jaar moeten volgen."

Los van deze serieuze noot is het volgens Wolff een behoorlijk gezellige terugvlucht geweest. Op het podium in Turkije werd geen champagne geschonken, maar dat heeft men op grote hoogte snel weer ingehaald. "Het was een beetje extravagant ja, zo hadden we Turks eten met ook baklava erbij. Verder heeft het halve vliegtuig Schnaps gedronken en heeft de andere helft, waaronder Lewis en ik, het ook niet bepaald bij een Sprite gehouden."

Enkele uren daarvoor stond Wolff nog samen met triomfator Hamilton op het podium om de bokaal voor winnende constructeur in ontvangst te nemen. Dat had voor de Oostenrijker overigens niet zozeer gehoeven. "Het was ergens wel leuk om daar als veertienvoudige wereldkampioenen te staan", telt hij de zeven titels van Hamilton en de zeven constructeurstitels van Mercedes bij elkaar op. "Maar eerlijk gezegd vind ik het altijd wat onaangenaam. Ik sta veel liever beneden en zie één van de aanstormende helden uit ons team boven, op het podium, staan om het feestje te vieren. Maar ditmaal werd ik min of meer gedwongen om zelf te gaan."

