Wolff en Hamilton in koor: Verstappen begint zondag als favoriet

Op zaterdag valt er anno 2020 simpelweg niets tegen Mercedes te beginnen. Het werd op het Circuit de Barcelona-Catalunya nog maar eens duidelijk gemaakt door het Zuid-Duitse merk. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vochten onderling om pole, terwijl Verstappen genoegen moest nemen met de inmiddels gebruikelijke derde stek. "Ik heb een abonnement op die derde plek", grapte de Nederlander na afloop tijdens de online persconferentie. Wolff en Hamilton voorspellen echter dat het op zondag anders zal zijn en dat Verstappen dan wel meedoet voor winst.

Sterker nog: de Oostenrijkse teambaas, die zijn eigen team maar wat graag in de underdogpositie plaatst, wijst de Limburger aan als uitgesproken favoriet voor de zesde krachtmeting van dit F1-seizoen. "Ik hoop dat we Max flink tegenstand kunnen bieden, maar op basis van de langere runs op vrijdag moet hij zeker als favoriet worden gezien voor de race op zondag", aldus Wolff na afloop van de kwalificatie tegenover onder meer Motorsport.com.

Volgens Wolff ligt dat meer aan de snelheid van Verstappen dan aan de problemen van Mercedes. Op dat laatste vlak verwacht de teambaas namelijk wel beterschap te zien. "De enige overeenkomst tussen het vorige raceweekend op Silverstone en het weekend hier in Barcelona schuilt in de hoge temperaturen, zowel de buitentemperatuur als ook de baantemperatuur. We verwachten hier niet opnieuw met blaarvorming te maken te krijgen, al zullen bandenslijtage en oververhitting wel weer een aardige rol spelen. Red Bull kan daar in ieder geval heel goed mee omgaan. Maar goed: ik denk dat wij onszelf in de voorbije week en in de trainingen van gisteren ook hebben verbeterd op dat vlak, dat is voor ons het allerbelangrijkste."

Hamilton: Red Bull lijkt sneller in langere runs

Onoverkomelijke problemen met het Pirelli-rubber verwacht Wolff dus niet meer en zijn poulain Hamilton evenmin. Neemt niet weg dat ook Hamilton naar Verstappen wijst als een geduchte opponent voor de race. "Jazeker, Red Bull is sneller. Ze lijken sneller in de race runs of voor ons in het beste geval gelijkwaardig. In de vorige race waren ze natuurlijk ook sneller en konden ze beter met de banden omgaan. We moeten maar zien of dat morgen weer het geval is, maar het gaat in ieder geval een behoorlijke uitdaging voor ons worden", voegt de regerend wereldkampioen toe in gesprek met Ziggo Sport.

