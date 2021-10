Wolff: Hamilton en Russell als de tovenaar en zijn leerling

Het is de afgelopen vijf jaar pais en vree geweest binnen het Mercedes Formule 1-team met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als rijderskoppel. De Brit had het dan ook helemaal prima gevonden als de Fin langer was doorgegaan bij de Duitse fabrieksformatie. Het team besloot echter anders. Mercedes-talent George Russell mag na drie seizoenen bij Williams zijn geluk beproeven bij de renstal uit Brackley. Sommigen verwachten dat de spanningen in het team hoog zullen oplopen met Hamilton en Russell als rijderskoppel. Teambaas Toto Wolff voorziet daarentegen geen problemen.

Eind 2016, toen Mercedes in allerijl op zoek moest naar een vervanger voor de plots gestopte Nico Rosberg, was Pascal Wehrlein nadrukkelijk in beeld voor het zitje. De Mercedes-junior werd uiteindelijk echter gepasseerd, omdat Wolff de Duitser te onervaren vond. Daarnaast vreesde hij voor een ‘explosieve’ situatie met het talent uit Sigmaringen als tweede rijder. Volgens de Oostenrijker staan de zaken er nu anders voor. “Ik denk wij het als team nu veel beter kunnen managen dan toen”, reageert Wolff op een vraag van Motorsport.com. “Daarnaast zal de dynamiek tussen George en Lewis compleet anders zijn. We hebben straks de tovenaar en de tovenaarsleerling. Volgens mij is voor beide duidelijk hoe de rollen verdeeld zijn. Mochten er toch hobbels in de weg zijn, zorg ik ervoor dat de boel wordt gladgestreken.”

Er wordt gesuggereerd dat Mercedes volgend jaar wel eens meer waarde zou kunnen hechten aan een achtste of negende kampioenschap van Hamilton dan aan de eerste wereldtitel van Russell. Onzin, aldus Wolff. “We hebben altijd toegestaan dat er wordt gevochten en er competitie is tussen onze rijders”, maakt hij duidelijk. “In 2016 hebben we dat niet in goede banen geleid. Ik moet daarvoor naar mezelf kijken. Maar ik was toen nog vrij onervaren in die rol. Dat is wel een verschil met hoe het nu is.”

Tijdens het Formule 1-seizoen 2016 kwamen Lewis Hamilton en Nico Rosberg meerdere keren met elkaar in botsing. “Ik heb niet genoeg gekeken naar het verleden van de twee coureurs en heb misschien niet kordaat genoeg gereageerd”, kijkt Wolff, die sinds 2013 in de teamleiding zit bij Mercedes, terug op dat duel. “Maar Nico zat ook in een compleet andere situatie dan George. Nico zat in het midden van zijn carrière, maakte al zes jaar deel uit van Mercedes en zat langer bij het team dan Lewis. Dat maakt dat het een andere dynamiek was. We hebben met Lewis nu een coureur die acht jaar bij Mercedes zit, een geweldige carrière heeft en nog steeds records aan het vestigen is. Met George hebben we straks een jong en opkomend talent dat fantastische dingen laat zien, zoals in Sochi [derde in de kwalificatie] en in de regen in Spa [tweede in de kwalificatie], maar ook iemand die zich nog steeds moet bewijzen in de races voordat hij als titelkandidaat kan worden gezien. Dat laatste kan natuurlijk in het eerste jaar al gebeuren, wat een luxeprobleem zou zijn dat we dan moeten zien op te lossen.”