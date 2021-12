Boze Wolff en Hamilton gaan namens Mercedes niet naar FIA-gala

Na de tumultueuze slotfase van het Formule 1-seizoen 2021 bleek Mercedes het spel bijzonder hard te willen spelen. Het team had al een advocaat meegenomen naar het Yas Marina Circuit en stapte na afloop van de race meteen naar de stewards met twee protesten. Beide zaken zijn afgewezen door de FIA, al dreigde Mercedes daarna nog met vervolgstappen. Een beroep tegen de FIA-uitspraak of een gang naar het CAS behoorden tot de mogelijkheden. Enkele uren voor het FIA-gala heeft Mercedes duidelijk gemaakt dat de soep niet zo heet gegeten wordt, al blijken de gemoederen nog altijd verhit bij het merk met de ster.

"Wij zullen daar allebei niet zijn", laat Wolff weten als hij in een speciale mediasessie wordt gevraagd of hij en Hamilton aanwezig zullen zijn bij de prijsuitreiking. "Ik ben daar niet omdat ik loyaal wil zijn aan Lewis en ook niet vanwege mijn eigen integriteit. Als team zullen we daar wel vertegenwoordigd worden door James Allison. Hij neemt de constructeursbokaal in ontvangst en doet dat namens alle mensen in Brackley en Brixworth, die het verdienen om onze achtste titel om rij te vieren. Dat moeten ze eigenlijk ook vieren, want dit is een fantastische prestatie waar we erg trots op zijn."

Dat vieren gebeurt overigens nog niet bepaald bij Mercedes. De woede overheerst nog altijd, zo moet ook Wolff erkennen. "Het is erg lastig op dit moment. Aan de ene kant probeer ik mijn woede en mijn frustraties over de ontknoping van de rijderstitel te verwerken en aan de andere kant moeten wij toch vieren wat nog niet eerder is gepresteerd door een team in de Formule 1", duidt hij tegenover onder meer Motorsport.com op de constructeurstitel.

De afwezigheid van Hamilton bij het FIA-gala geldt overigens als een officiële overtreding van het reglement. In het sportieve reglement van de Formule 1 staat onder artikel 6.6 namelijk vermeld: "De coureurs die als eerste, tweede en derde eindigen in het wereldkampioenschap moeten aanwezig zijn bij de jaarlijkse uitreiking van de FIA-prijzen." Hamilton overtreedt die regel vandaag, al is het nog niet bekend of de FIA met een straf komt en zo ja, wat die straf dan precies zal inhouden.