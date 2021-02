Wolff ontkent bestaan ‘Verstappen-clausule’ in contract Hamilton

Na maanden onzekerheid is de contractverlenging van Hamilton bij Mercedes in kannen en kruiken. Maandag bracht de Duitse fabrikant het nieuws naar buiten dat de zevenvoudig wereldkampioen ook in 2021 namens het merk aan de start van de F1-races verschijnt. Door het lang uitblijven van een aankondiging ontstonden er de afgelopen weken geruchten over mogelijke struikelblokken in het contract. Zo had Hamilton een veto willen hebben om de komst van andere topcoureurs als Max Verstappen naar Mercedes te dwarsbomen en ook zou hij als onderdeel van zijn honorarium willen meedelen in de inkomsten van zijn werkgever. Maandag verklaarde Wolff tegenover de media dat beide geruchten uit de lucht gegrepen zijn.

“Ik weet niet waar de specifieke clausules in de media vandaan kwamen, want daar is helemaal niets van waar”, vertelde Wolff. “Ik heb erover gelezen en ik vond het interessant, maar de waarheid is dat er geen seconde gesproken is over clausules die op specifieke coureurs gericht zijn. Hij heeft daar in de laatste acht jaar nooit naar gevraagd en bovendien is het een beslissing van het team. En de andere clausule over het meedelen in de inkomsten: dat kwam uit het niets en is ook op niets gebaseerd. Niets van dat alles is onderdeel geweest van onze besprekingen.”

Intentie om na 2021 samen te blijven werken

Hamilton heeft een eenjarige deal getekend bij Mercedes en dat kwam toch enigszins als een verrassing, omdat beide partijen leken aan te sturen op een meerjarige overeenkomst. Wolff bevestigde dat zowel coureur als team inderdaad de intentie hebben om ook na 2021 met elkaar samen te blijven werken, maar dat ze besloten hebben om de onderhandelingen voor 2022 en daarna uit te stellen. De druk op het contract voor 2021 nam door onder andere de coronabesmettingen van Hamilton en Wolff toe en dus is besloten om later dit jaar in alle rust te praten over de toekomst.

“We zijn gezamenlijk een eenjarige deal overeengekomen. Ten eerste is er een grote reglementswijziging in 2022. We willen zien hoe de wereld en het bedrijf zich ontwikkelen. Aan de andere kant speelt ook mee dat we lang hebben gewacht. We wilden het contract richting het einde van het seizoen bespreken tussen de Grands Prix in Bahrein, maar toen voelde Lewis zich niet goed. Uiteindelijk zijn we kort voor kerst begonnen met de gesprekken. Het was dus belangrijk zo snel mogelijk een deal te sluiten. Wat dat betreft bedachten we om de discussie over 2022 en daarna uit te stellen naar een later moment in 2021.”

