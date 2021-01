Wolff: Hamilton dicht bij nieuw F1-contract, maar niet voor drie jaar

De contractonderhandelingen van Hamilton en Mercedes houden de gemoederen flink bezig in de Formule 1-wereld. Slechts weinig twijfelen nog aan een langer verblijf van de Brit, al laat de beslissende handtekening opvallend lang op zich wachten. "Ik heb nog geen nieuws, maar kan wel melden dat we daar niet ver van verwijderd zijn. We weten dat de eerste testdag of eigenlijk het vertrek naar Bahrein onze deadline is, maar voor die tijd zullen we alles al wel in kannen en kruiken hebben. Ik ga er eigenlijk vanuit dat we niet meer zo ver van een akkoord zitten."

Plannen voor driejarig contract lijken van tafel

Gevraagd of er binnen afzienbare tijd witte rook te verwachten is, reageert Wolff: "Dat is altijd een relatief begrip hè, maar laat ik zeggen spoedig." Blijft de vraag wat er uiteindelijk op papier komt te staan. Voor welke termijn verbindt Hamilton zich bijvoorbeeld aan de koningsklasse van de autosport? In een eerder stadium werd nog gesproken over een driejarig dienstverband, maar die optie lijkt inmiddels van tafel. "Ik ga er niet vanuit [dat Lewis voor minimaal drie jaar tekent]. Door het budgetplafond en het nieuwe technische reglement moeten we de opties open houden, we bespreken nog wat wel de juiste termijn is."

In gesprek met RTL Duitsland komt ook aan bod waarom dit hele schouwspel zo lang duurt. De onderlinge relatie tussen Hamilton en Wolff is nog altijd goed, maar waar ligt het dan aan? "Om te beginnen hebben we zeer zeker een goede verstandhouding, eentje die veel verder gaat dan een professionele werkrelatie. Het is meer een vriendschap. Verder is Lewis ongelooflijk belangrijk, niet alleen voor het team maar ook voor het hele merk Mercedes. Alleen is het landschap in de Formule 1 de laatste tijd wel veranderd. De planning van regelgeving is anders en we hebben ook een budgetplafond, die regel treft ons dit jaar hard als groot team. Dat zijn factoren die een rol spelen in onze onderhandelingen of liever gezegd in onze gesprekken. En ik moet zeggen: daarin draait het ook om de details. We willen ons niet onder druk laten zetten en moeten vooral een vernuftig contract sluiten. Maar daar zitten we dus niet meer ver vandaan."

Toezegging aan Russell: "Speelt zeker een rol in onze toekomst"

Dat er met George Russell een vervanger staat het popelen, speelt volgens de Oostenrijkse teambaas geen rol. Hij herhaalt die luxepositie niet als pressiemiddel te gebruiken, al laat hij wel meer dan voorheen doorschemeren dat Russell de toekomst van Mercedes is. "Hij zal met zekerheid een rol spelen in onze toekomstige line-up", komt hij met een duidelijke toezegging. "Nu moet hij echter nog geduld opbrengen, zoals dat met jonge coureurs wel vaker het geval is. We concentreren ons volledig op onze huidige coureurs Valtteri en Lewis. Daarbij hebben we de troefkaart van George Russell en zijn sensationele optreden in Bahrein ook niet eens gespeeld, daarvoor is de relatie [met Lewis] te sterk en hebben we samen te veel successen gevierd. We willen alleen het beste besluit nemen voor Lewis en voor het team."

