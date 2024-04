Wolff: Hamilton blijft "professional" ondanks aanstaand vertrek

De prestaties van Mercedes schieten sinds de invoering van het nieuwe technische reglement in 2022 alle kanten op. Met de W13 en 14 leek het merk met de ster in een vrije val terecht te zijn gekomen, maar met de W15 van dit seizoen leek het voormalige kampioensteam weer enigszins de weg omhoog te hebben ingeslagen. Lewis Hamilton noemde de nieuwe auto na de openingsraces in Bahrein en Saudi-Arabië zelfs 'geweldig', maar in Melbourne – waar hij uitviel – was het vertrouwen opeens volledig weg. Het goede gevoel kwam vervolgens in Japan en China wel weer terug, maar ondanks twee redelijke optredens in Suzuka en Shanghai is de zevenvoudig wereldkampioen dit seizoen nog niet één keer in een Grand Prix in de top-zes geëindigd.

Hamilton staat negende in het kampioenschap en lijkt op weg naar zijn laagste klassering ooit in de Formule 1. Toch is teambaas Toto Wolff ervan overtuigd dat zijn coureur ook de rest van zijn laatste seizoen bij Mercedes zijn beste beentje voor zal blijven zetten. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor het team. "Ik denk dat Lewis een professional is en zich tot nu toe ook zo heeft gedragen. Zelfs nu de resultaten uitblijven, probeert hij zijn eigen moraal en dat van het team hoog te houden", aldus de Oostenrijker. "Ik twijfel er niet aan dat hij dat zal blijven doen. Hij is ook een echte steun voor George [Russell]."

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ik wil winnen"

Hamilton kondigde nog voor de aanvang van het seizoen zijn vertrek naar Ferrari aan, maar hamerde er na de Grand Prix van Japan nog maar eens op dat hij dit jaar volledig toegewijd is aan Mercedes en nog niet bezig is met zijn overstap naar de Scuderia.

"Op dit moment wil ik hier hoog eindigen", zei de Brit. "Natuurlijk is er spanning voor de toekomst. Maar op dit moment hebben we het moeilijk en dus gaat al mijn energie er in zitten hoe we onszelf terug aan de top kunnen krijgen. Hoe kan ik met het team werken? Hoe kan ik betere feedback geven in de evaluaties? Hoe kan ik ze een betere richting opsturen, zodat we weer vooraan mee kunnen vechten? Ik ben in de eerste plaats een competitief ingesteld mens, ik wil winnen. Alleen maar denken aan volgend jaar gaat me daar niet bij helpen."