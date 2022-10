Wolff: Levensduur softs en mediums verraste Mercedes bij F1 Mexico

Lewis Hamilton en George Russell kregen volgens Toto Wolff in Mexico hun beste kans van 2022 om een overwinning te behalen, maar dat is ze uiteindelijk niet gelukt. Hamilton moest na 71 ronden op Autodromo Hermanos Rodriguez genoegen nemen met de tweede plek, terwijl George Russell na een matige start slechts vierde werd. Mercedes maakte eigenlijk geen enkel moment echt aanspraak op de overwinning en een van de oorzaken daarvan is de strategie waarmee de coureurs op pad werden gestuurd. Hamilton en Russell begonnen de race op mediums en wisselden vervolgens naar de harde band, terwijl Red Bull Racing beide coureurs op softs liet starten en daarna de race op mediums liet uitrijden.

Na afloop staat Mercedes-teambaas Wolff nog altijd achter de bandenkeuze voor beide coureurs, al erkent hij tegelijkertijd dat dit uiteindelijk niet de beste strategie was. "Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar ik denk dat de eenstopper met medium-hard de juiste strategie leek. Het was een verrassing dat de mediums het zo lang volhielden aan het einde. Maar achteraf kunnen we stellen dat we wellicht een andere band hadden moeten kiezen voor de start van de race", zegt Wolff. De softs heeft het team bewust niet ingezet, zo laat hij doorschemeren. "We dachten dat de soft een sterke band was voor de race toen we daar vanochtend over spraken, maar niet sterk genoeg om 30 ronden op te rijden. Hoeveel heeft Daniel er uiteindelijk op gereden? 26? Oké, dan zaten wij verkeerd."

De levensduur van de zachte band heeft volgens Wolff niet alleen Mercedes, maar ook diverse andere teams verrast. "Onze modellen zeiden dat soft-hard wel een mogelijkheid was, maar soft-medium niet. Maar het is een leercurve. Ik denk dat enkele anderen ook verrast waren dat een eenstopper met soft en medium mogelijk was", stelt de Oostenrijker, die na een vraag van Motorsport.com wel toegeeft dat een zege ook met een andere strategie onwaarschijnlijk was geweest. "Vanwege de verschillen denk ik niet dat we ze hadden kunnen inhalen met wat in de basis de omgekeerde strategie zou zijn. Soft-medium had wat voordeel op kunnen leveren in de eerste bocht. Lewis reed aan de buitenkant en we weten nooit hoe het was afgelopen, maar we hadden in ieder geval dichter in de buurt gezeten met een andere strategie."

Video: De hoogtepunten van de F1 GP van Mexico