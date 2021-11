Wolff legt uit waarom Hamilton in Brazilië motorische gridstraf pakt

Lewis Hamilton zal zondag vijf plaatsen achteruitgaan op de startopstelling voor de Braziliaanse Grand Prix. Voor de sprintrace heeft zijn motorwissel in Sao Paulo nog geen consequenties, maar de hoofdrace zal hij in het beste geval als zesde aanvangen. Het lijkt riskant, zeker doordat Hamilton zelf heeft aangegeven dat inhalen op Interlagos niet makkelijk is en dat er een delta van 1.1 seconde per ronde voor nodig is. In een fase waarin Hamilton een achterstand van negentien punten moet goedmaken op Verstappen lijkt het niet ideaal, maar teambaas Toto Wolff is overtuigd van zijn keuze.

"We zien een bepaalde degradatie van dit motorcomponent en die degradatie zal richting het einde van het seizoen alleen maar erger worden", legt Wolff bij Sky Sports F1 uit. "We weten nog niet precies waarom dat het geval is, maar we zien wel duidelijk dat het vermogen afneemt." Dit verklaart ook waarom Hamilton alleen de interne verbrandingsmotor vervangt en de andere componenten ongemoeid laat. Bij de vierde interne verbrandingsmotor van het seizoen volgde er een gridstraf van tien plekken, bij ieder volgend exemplaar blijft de schade beperkt tot vijf plekken achteruit.

"We hebben over de afgelopen duizend kilometer kunnen zien dat de verbrandingsmotor steeds minder kilowatts kan leveren. De motor van dit jaar verliest gaandeweg meer vermogen dan ons gemiddelde van de afgelopen jaren en dat zal ieder weekend erger worden." Daar komt nog bij dat het verlies aan vermogen in de voorbije jaren minder pijn deed, aangezien het gat in de titelstrijd doorgaans al was geslagen. Nu weet Wolff dat er nog veel op het spel staat en is deze keuze vooral een strategische zet. "Als we met deze motor waren doorgereden, dan waren we zeker niet meer competitief geweest in Saudi-Arabië en Abu Dhabi", legt Wolff uit. "Op basis van onze simulaties is dit dan ook de beste plek om de gridstraf te incasseren."

Red Bull rekent niet op motorische gridstraf Verstappen

De gridstraf voor Hamilton schenkt Red Bull Racing een buitenkansje, al blijft teambaas Christian Horner nuchter. "Voor ons verandert dit eigenlijk niets. Wij moeten zelf gewoon zorgen dat we het dit weekend zo goed mogelijk doen en daarvoor de focus behouden. Des te meer omdat het weer vandaag best eens een rol kan gaan spelen." De Brit heeft overigens alle begrip voor de keuze van Mercedes om juist in Sao Paulo naar een nieuwe verbrandingsmotor te grijpen. "Het is vanuit strategisch oogpunt erg begrijpelijk dat Mercedes ervoor kiest om de gridstraf hier te pakken, ja, zeker met een sprintrace erbij." Op zaterdag mag Hamilton zijn kwalificatiepositie immers nog gewoon behouden en kan hij nog wel enkele WK-punten sprokkelen.

Rest alleen nog de vraag of Verstappen dit jaar ook nogmaals aan de beurt komt voor een motorische gridstraf. "Alle dingen zien er momenteel normaal uit. Zoals het nu lijkt, verwachten we het einde van dit jaar gewoon te halen met de verbrandingsmotoren die nu in onze pool zitten. We zijn natuurlijk een exemplaar kwijtgeraakt door de crash in Silverstone, maar door de gridstraf die we in Sochi hebben gepakt, zitten we wel weer in een goede positie. Abnormale omstandigheden even buiten beschouwing gelaten, denken we het einde van dit seizoen te kunnen halen met onze motoren."