Wolff legt sof van Hamilton uit: Mercedes was aan experimenteren

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië is voor Lewis Hamilton uitgedraaid op een regelrechte sof. De Brit is voor het eerst in vijf jaar uitgeschakeld in Q1 en als je technisch malheur en verraderlijke weersomstandigheden buiten beschouwing laat, moet je zelfs terug tot 2009. Het zegt veel over de staat waarin Mercedes verkeert, al wist George Russell wel keurig naar P6 te rijden. Is Hamilton dan om de oren gereden door zijn nieuwbakken teamgenoot of is er meer aan de hand?

Volgens Toto Wolff is dat laatste het geval. De teambaas vertelt na de kwalificatie dat Mercedes experimenteert met verschillende afstellingen, simpelweg omdat het nog enorm zoekende is naar progressie. "Wij zijn nog steeds aan het experimenteren met afstellingen om de sweet spot van deze auto te vinden. Aan de kant van Lewis zijn auto is vandaag meer risico genomen. Het resultaat daarvan is dat hij eigenlijk nul grip had aan de achterkant", legt Wolff aan onder meer Motorsport.com uit. "Dat verklaart ook het grote verschil in rondetijd tussen George en Lewis."

Het geeft vooral aan dat Mercedes gekke bokkensprongen moet maken om überhaupt in het stuk voor te komen. De laatste jaren verliep alles crescendo, maar nu moet er geïmproviseerd worden totdat porpoising is opgelost en de potentie van de W13 echt kan worden aangeboord. "Je kunt aan het verschil tussen George en Lewis zien hoe klein het ideale window van deze auto is. De verschillen in set-up waren niet eens zo groot, maar hadden wel dramatische gevolgen. De ene auto vloog er al uit in Q1 en de ander kon Q3 comfortabel halen."

Mercedes ook motorisch in de problemen?

Daar komt nog bij dat Mercedes qua topsnelheid behoorlijk achter de feiten aan loopt. De nieuwe Mercedes-motor lijkt simpelweg vermogen te missen - ook als je kijkt naar de klantenteams - maar Wolff wil daar nog niet helemaal aan. Volgens hem heeft het meer met teveel luchtweerstand te maken. "We zijn vandaag voor een andere achtervleugel gegaan en hebben de gurney flap weggehaald, maar dat was nog altijd niet genoeg om drag te verminderen. Maar ik moet zeggen dat dit niet ons enige problemen is. Er zijn veel onderdelen die niet werken en die we niet goed genoeg begrijpen. Daardoor zijn we absoluut nog niet waar we moeten zijn en waar we verwachten te zijn."