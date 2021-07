Wolff legt Mercedes-statement uit: "Red Bull heeft grens overschreden"

Met het verworpen verzoek tot een herziening staat de uitslag van de Britse GP vast. Lewis Hamilton blijft als winnaar in de analen staan, het gat in het WK is officieel geslonken tot acht punten. Met het verdict van de wedstrijdleiding leek er donderdagavond eindelijk een streep onder het incident te kunnen, maar Mercedes dacht daar iets anders over. Het merk met de ster bracht niet veel later immers een statement naar buiten, waarin onder meer te lezen viel: "We hopen dat het besluit een einde maakt aan de gecoördineerde poging van Red Bull om de goede naam en integriteit van Lewis Hamilton te beschadigen."

Uitspraken en document aan FIA "onder de gordel"

Het zijn stevige woorden, al was dat volgens Wolff nodig. "We willen een beetje respect in deze discussie brengen. We begrijpen dat de emoties hoog oplopen en het is logisch dat we verschillende perspectieven hebben, maar voor ons gevoel heeft Red Bull hier een duidelijke grens overschreden", aldus Wolff tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "De Formule 1 heeft reuring en controverse nodig. Dat is prima en goed voor het entertainment, maar het moet wel om de sport zelf draaien. Er is een bepaalde grens die in mijn ogen altijd gerespecteerd moeten worden. Deze sport moet verenigen en zeker niet polariseren. Dat geldt al helemaal voor een sport die nog niet bepaald trots kan zijn op de eigen diversiteit. In dat opzicht moeten we onze boodschap naar buiten toe goed formuleren. Ik wil dan ook de-escaleren in plaats van extra olie op het vuur gooien."

De vraag is of het genoemde statement dat doet, al ziet Wolff er weinig kwaad in. De Oostenrijker vindt het namelijk onverteerbaar dat Red Bull de aanval heeft ingezet op Hamilton, onder meer door hem 'amateuristisch' en een 'dirty driver' te noemen. "De opmerkingen van Red Bull tijdens en na de race op Silverstone zijn verder uitgewerkt in het document aan de FIA. Daarbij keken ze niet alleen naar het incident zelf, maar trokken ze het veel breder. Dat gaat mij toch echt een stap te ver." Wolff zou excuses gepast vinden, maar gaat daar niet om vragen. "Iedereen moet voor zichzelf bepalen of hij excuses wil aanbieden. Wij zijn van mening dat de opmerkingen van Red Bull onder de gordel zijn, maar het is niet aan mij om excuses te eisen. Dat zou Lewis ook niet willen, het moet echt vanuit de mensen zelf komen."

FIA heeft precedent geschapen met tijdstraf

Waar Red Bull zich bij de uitspraak neerlegt, maar nog altijd niet te spreken is over de straf, blijkt dat - aan de andere zijde van het spectrum - ook voor Wolff te gelden. "Ik moet allereerst zeggen dat de stewards een lastige taak hebben. Zij moeten tijdens de race een besluit nemen en waren op Silverstone van mening dat ze een tijdstraf van tien seconden moesten uitdelen. Dat was in mijn ogen nogal zwaar gestraft. Als je naar de reacties na afloop kijkt, dan is duidelijk dat het incident erg polariserend heeft gewerkt. Zelfs de experts zijn het nog steeds niet eens." Waar men het wel over eens is, is dat er een precedent is geschapen. Zo heeft Hamilton gezegd dat hij exact hetzelfde weer zou doen. Maar is dat niet link doordat het een klap van 51G heeft opgeleverd? Teambaas Wolff reageert er koeltjes op: "Als hij het nog een keer zou doen, dan krijgt hij waarschijnlijk weer een tijdstraf van tien seconden. Dat is nou eenmaal het precedent dat de stewards hiermee hebben geschapen."

Video: Hoe blikken Verstappen en Hamilton zelf terug, waarom is het Red Bull-verzoek verworpen en wat zijn de verdere implicaties van het incident?