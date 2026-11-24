Formule 1 GP van Las Vegas

Toto Wolff: Las Vegas was ‘Indy 500, NASCAR en Formule 1 in één’

Toto Wolff vergelijkt de GP van Las Vegas 2026 met "Indy 500 en NASCAR en Formule 1 gemixt" en roept critici op om open te blijven

Rahaan Mazumder Filip Cleeren

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 11:46

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Zelfs nadat hij beide Mercedes-coureurs in de laatste drie ronden van het podium had zien vallen, was teambaas Toto Wolff na afloop van de Grand Prix van Las Vegas 2026 enthousiast over het spektakel.

Critici vroegen zich af of de energiemanagementregels van de Formule 1 voor 2026 de strijd met 35 leiderswissels op zaterdagavond niet te kunstmatig maakten, maar Wolff vond dat de klasse niet te makkelijk moest voorbijgaan aan wat de fans net hadden gezien.

"Deze regels leveren geweldig entertainment op en we hebben een geweldige race gezien, vooral voor de Amerikanen", zei Wolff na afloop tegen de media. "Volgens mij was het een mix van de Indy 500, NASCAR en Formule 1!"

Op de directe vraag of de voortdurende wisselingen in de slipstream te veel richting kunstmatig racen gingen, wees Wolff op de reacties buiten de pitmuur, onder anderen van zijn vrouw, F1 Academy-directeur Susie Wolff, en Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Eric Le Galliot

"Ja, ik denk dat er veel mensen zullen zijn die zeggen: 'Nou, dat is geen racen.' Zelf vind ik dat we er open voor moeten staan", zei Wolff. "Susie zat in de Paddock Club en zei dat mensen 90 minuten lang stonden te schreeuwen bij de inhaalacties. Je wist nooit helemaal zeker of je de positie nu had of niet. De eerste reacties die ik kreeg van vrienden die keken en van onze sponsoren, waren dat het geweldig was. Stefano [Domenicali] vond het ook erg mooi.

"Dat gaat niet overal gebeuren", vervolgde hij. "Op een bepaalde manier paste dit precies bij de race in Las Vegas: NASCAR, Indy 500, zoals ik al zei, alles bij elkaar. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe lang de race duurde, 90 minuten. Voor mijn gevoel was het 20 minuten, omdat het zo anders en zo vermakelijk was om naar te kijken."

Lof voor Verstappen ondanks late domper voor Mercedes

Max Verstappen won de race over 50 ronden in 1u27m39.624s, net geen 90 minuten, en pakte zo zijn derde zege in Las Vegas, voor McLaren-coureur Lando Norris (+0,639 seconde) en Oscar Piastri (+1,529s).

De podiumkans van Mercedes zelf verdween kort na elkaar. In ronde 48 blokkeerde George Russell op de vuile lijn in bocht 5 terwijl hij teamgenoot Kimi Antonelli aanviel. Hij gleed de muur in en herstelde tot de negende plaats, een actie die Wolff "een inschattingsfout" noemde. Even later liet Antonelli op het rechte stuk achterop het gas los en trapte hij weer in, in een poging de inhaalmodus achter Verstappen vast te houden. Daardoor trok hij zijn batterij leeg en viel hij van de tweede naar de vierde plaats terug.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Wolff onthulde dat Mercedes voor Antonelli nog "een laatste wapen achter de hand had voor de laatste 400 meter over de linkerknik" voordat de fout kwam, maar gaf de winnaar van Red Bull alle eer. "Max is een terechte winnaar", zei Wolff. "Hij maakte geen fouten en daarom heeft hij de race gewonnen."

Mercedes was in Brazilië al gekroond tot constructeurskampioen van 2026 en begint aan de Grand Prix van Qatar van komend weekend met 149 punten voorsprong op Ferrari (666 tegen 517). Wolff kon zich de chaos daardoor permitteren en noemde het slipstreamduel op de Strip "heel authentiek" voor Las Vegas.

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- Het Motorsport.com-team

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