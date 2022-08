Wolff: Kwalificatie Mercedes slechtste van afgelopen 10 jaar

Het contrast tussen de kwalificaties in Hongarije en België had niet groter kunnen zijn voor Mercedes. Op de Hungaroring pakte George Russell verrassend zijn eerste pole-position in de Formule 1 en de eerste van Mercedes in 2022, maar op Spa-Francorchamps bleef de strijd om de beste startposities ver weg. Lewis Hamilton en Russell kwamen in Q3 niet verder dan de zevende en achtste tijd, waarbij eerstgenoemde al 1,8 seconde langzamer was dan snelste man Max Verstappen. Dat grote contrast met Hongarije en het grote gat doen pijn bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, die na afloop van de kwalificatie dan ook een stevige conclusie trok.

"Het kan niet zo zijn dat je drie weken geleden op pole staat - weliswaar onder andere condities op een ander circuit - om bij de volgende race 1,8 seconde tekort te komen. Er zit dus iets verkeerd wat we totaal niet begrijpen of recht kunnen breien", verklaarde Wolff. "Red Bull is hier duidelijk veruit het sterkste, want de dichtstbijzijnde Ferrari staat op acht tienden. Dat biedt echter geen troost. Ik vind dit de slechtste kwalificatie die ik in tien jaar heb meegemaakt. Ongeacht vanaf welke posities we morgen vertrekken, is het voor onszelf onacceptabel dat we het vorige weekend op pole stonden en drie weken later nergens zijn."

Meerdere problematische factoren bij Mercedes

Dankzij enkele gridstraffen mag Hamilton zondag als vierde aan de GP van België beginnen, maar dat neemt niet weg dat hij in het duister tast over de reden voor de grote achterstand. "Ik had nooit verwacht dat het gat twee seconden zou zijn. Het is veel, veel slechter dan ik dacht. Natuurlijk is het niet logisch, maar dit is het, we hebben alles geprobeerd", aldus Hamilton. "Ik heb alles aan en alles uit gezet, ik ben van vleugels gewisseld en we hebben de afstelling aangepast, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb veel dingen geprobeerd en het is verrassend om te zien dat we zo ver weg zijn. Misschien hebben zij een stap vooruit gezet. Ik weet niet of zij upgrades mee hebben, maar het is moeilijk."

Wolff sluit zich daarbij aan en erkent dat er bij Mercedes niet één duidelijk probleem is dat de grote achterstand veroorzaakt. Hij ziet meerdere probleemfactoren. "Als we het zouden begrijpen, dan konden we er iets aan doen. Maar de auto heeft veel luchtweerstand op het rechte stuk. Lewis zei dat het voelde alsof er een parachute achter de auto hing. De auto heeft een instabiele achterkant, maar heeft onderstuur in bochten 8 en 9. De auto stuitert op in de snelle bochten en dat geeft geen vertrouwen. Ik heb niets positiefs gehoord over hoe de auto hier presteert dit weekend, dus ik denk dat het nu tijd is om te consolideren en te beslissen wat we volgend jaar doen."

De moeilijke dag van Mercedes wordt ook besproken in de F1-update