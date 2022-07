De meningen in het rennerskwartier over de korte wedstrijden zijn al een tijd verdeeld. Sommigen klagen over een gebrek aan spanning. Anderen vinden het fijn wanneer het F1-format van tijd tot tijd wordt aangepast. De F1-organisatie laat er geen twijfel over bestaan: de sprintraces zijn een succes. Dit zou blijken uit de kijkcijfers en de reacties van fans, die met de korte wedstrijden op zaterdag kunnen genieten van drie belangrijke actiedagen tijdens een F1-weekend.

De Formule 1 wil dan ook het aantal sprintwedstrijden in 2023 uitbreiden naar zes stuks. Dat plan ligt voorlopig nog in de ijskast en wacht op goedkeuring van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Als er groen licht komt, is het de vraag bij welke evenementen er een sprintrace toegevoegd kan worden aan het programma. De sprintrace op de Red Bull Ring blonk niet uit in spanning; de top-vier bij de startvolgorde veranderde niet. Is Spielberg dan wel de juiste plek voor een sprintrace volgend jaar?

Die vraag stelt Toto Wolff zichzelf ook. Hij hoopt dat F1-topman Stefano Domenicali de opties voor sprintracelocaties afweegt. "Als een iemand de juiste plek voor een sprintrace kan uitkiezen, is dat volgens mij Stefano", zegt Mercedes-leider hoopvol. "Stefano heeft het [de race in Oostenrijk] vast ook gezien en zal dat meenemen." Hoewel Wolff vindt dat de F1-organisatie betere keuzes kan maken met betrekking tot de sprintraces, ligt een groot deel van het probleem volgens hem bij de prestatieverschillen tussen de teams. "De te grote kloof is denk ik de reden waardoor wedstrijden minder opwindend zijn." De verschillen zit volgens hem al in de voorhoede. "Met Verstappen die wegrijdt en twee Ferrari's die zorgen voor het enige entertainment. Vervolgens heb je ons [Mercedes] in het midden van niemandsland. En dan verder achterin de rest en de DRS-treintjes. Dit kan nooit een goede sprintrace opleveren."

Ricciardo: "Elke sessie krijgt een doel"

Een van de coureurs die de sprintraces "verfrissend" vindt, is Daniel Ricciardo. "Ik vind ze leuk", aldus de McLaren-piloot. "Om eerlijk te zijn, de vrijdag [met de kwalificatie] wordt er een stuk leuker door. Ik heb dit al vaker geroepen. Ik wil niet zeggen dat het weekend er spannender door wordt, maar elke sessie krijgt wel een doel. Als je al tien jaar lang hetzelfde doet, zoals de vrijdagtrainingen, geven dit [de sprintrace] nu elke dag iets om voor te vechten."

Volgens de Australiër zorgen de korte koersen voor een goede mix. "Je hebt vrijdag niet de luxe van twee uur op de baan om het goed te doen. Je hebt één sessie. Er staat veel druk op iedereen. En dan knallen we meteen in de kwalificatie." Ricciardo vindt het dan ook prima als er volgend jaar meer sprintwedstrijden op de kalender prijken. "Het is uiteindelijk ook bij een race, wanneer de lichten uitgaan, dat je adrenaline het hoogst is.”