Wolff klaar voor tweede ronde: “Gevecht is nog lang niet voorbij”

Na de veelbesproken en zenuwslopende eerste helft van het Formule 1-seizoen 2021 staat Mercedes in beide kampioenschappen aan de leiding. Op het eerste oog niets nieuws ten opzichte van eerdere seizoenen. Toch is ditmaal alles anders dan de voorgaande jaren. De kampioensformatie heeft de handen vol aan rivalen Red Bull Racing en Max Verstappen. De stevige strijd zal de komende maanden voortgezet worden, te beginnen met de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt uit naar de tweede ronde van het gevecht.

“Dit is tot op heden absoluut een van de meest intense F1-seizoenen die ik me kan herinneren”, begint Wolff. “Het gevecht is nog lang niet voorbij en na een paar weken weg van het circuit zijn we allemaal blij weer aan het werk te gaan. De summer shutdown is een zeer belangrijke periode voor het gehele team. De kans om te ontspannen en op te laden is van onschatbare waarde, zeker met zo’n drukke tweede seizoenshelft in het vooruitzicht en de strijd die ons te wachten staat. We zijn diep in ons hart echter allemaal racers dus hoewel we hebben genoten van de welverdiende vakantie zijn we allemaal dolblij om weer te gaan doen wat we het liefste doen: racen!”

"Er kan nog veel gebeuren"

De tweede helft van het seizoen trapt af op Spa-Francorchamps, een circuit waar Mercedes goede herinneringen aan bewaart. Dat is echter geen enkele garantie voor nieuw succes, stelt de Oostenrijker: “We reizen in een goede uitgangspositie af naar Spa-Francorchamps. We leiden in beide kampioenschappen en de W12 staat er beter voor na de upgrades in Silverstone en het veelbelovende optreden in Hongarije. We weten dat de weg nog lang is en er kan nog veel gebeuren in dit seizoen vol met ups en downs. Spa is een baan die we kennen en waar we van houden, een van de echte F1-klassiekers met de iconische bochten, lange snelle secties en een schitterende omgeving. Het is een uitdagende baan voor rijder en auto, met de langste ronde van het seizoen, veel hoogteverschil en zeer pittige G-krachten. Het weer is ook zeer onvoorspelbaar op Spa en kan altijd voor een verrassing zorgen. De Grand Prix van België zorgt altijd voor spannende en leuke races. Dit is de perfecte plaats om de tweede helft van het seizoen te starten. Kom maar op!”

