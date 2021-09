Wolff kijkt uit naar Dutch GP: “Interessant wie bovenaan eindigt”

Na de drijfnatte Grand Prix van België reisde het Formule 1-circus direct door naar Nederland. Op Circuit Zandvoort wordt dit weekend voor het eerst in 36 jaar weer een Dutch GP georganiseerd. Het snelle duinencircuit is voor alle F1-teams nieuw en onbekend, dus dat zorgt voor de nodige vraagtekens en uitdagingen. Toto Wolff kijkt daar naar uit.

De Oostenrijker blikte nog kort terug op de verregende Grand Prix van België: “Er overheerst nog altijd een gevoel van frustratie dat we afgelopen weekend in België niet hebben kunnen racen. We hebben nooit eerder zo’n situatie meegemaakt. De omstandigheden waren ontzettend moeilijk, dus het was gewoon niet veilig om te racen. Als het weer opgeklaard was, hadden we ons kunnen opmaken voor een ongelofelijke race voor alle gepassioneerde en toegewijde fans die in de regen zaten te wachten. We zijn dus niet met een prettig gevoel vertrokken uit België na slechts een handvol ronden achter de safety car, maar het is niet anders. We moeten dat hoofdstuk sluiten en snel door naar de volgende.”

Die volgende race vindt aankomend weekend plaats op Nederlandse bodem. Een nieuwe uitdaging voor rijders en teams, iets waar Wolff naar uitkijkt: “De Formule 1 keert dit jaar na enkele decennia terug naar Zandvoort. Het is een gaaf circuit voor de rijders want het is snel en vloeiend. Het voelt als een echt old school circuit dus ik kijk uit naar die uitdaging. Als team genieten we van de uitdaging die nieuwe circuits bieden, want het is voor iedereen nieuw en dat betekent kansen om een voordeel te vinden. We kijken ernaar uit om op vrijdag de baan op te gaan en de strijd aan te binden met onze concurrenten. Het wordt interessant om te zien wie er bovenaan eindigt.”

Aan motivatie geen gebrek, zo benadrukt Wolff: “We hebben afgelopen weekend in beide kampioenschappen punten verloren, maar gelukkig hoeven we niet lang te wachten op een kans om deze verschillen weer te vergroten. Dat is een mooi vooruitzicht.”