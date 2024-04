Wolff kijkt uit naar F1-race Japan: "Compleet andere uitdaging"

Het verloopt dit Formule 1-seizoen bij Mercedes verre van vlekkeloos. De wens om Red Bull Racing bij te halen is geen realiteit geworden en na de dubbele uitvalbeurt in Melbourne staat de Duitse renstal in het constructeurskampioenschap ook achter Ferrari en McLaren. Na het debacle in Australië was het vizier al snel op Japan gericht, waar teambaas Toto Wolff goede hoop op een resultaat heeft. "Suzuka staat erom bekend snelle bochten te hebben, maar er zijn ook genoeg langzame stukken. Ook is er veel hoogteverschil, dus dit gaat weer een compleet nieuwe uitdaging worden", vertelt de Oostenrijker aan de vooravond van de race op Suzuka.

De focus na de problemen in Melbourne werd al snel gericht op de race in Japan, waar Mercedes vooral met aan de slag ging om een bepaald aspect te verbeteren. "We zijn volop bezig geweest met het verbeteren van de constantheid van de W15. De auto heeft op bepaalde momenten laten zien dat hij sterk is, maar op de momenten dat het er om ging, lukte het ons in de vorige drie races niet om het over de streep te trekken", verklaart Wolff. "Dit is voor ons de volgende mogelijkheid om onze opgedane lessen in de praktijk te brengen en om ons werk dat we sinds Australië verzet hebben te analyseren."

Weinig invloed ander jaargetijde

De afgelopen jaren stond de GP van Japan steevast in het najaar gepland, maar dit keer wordt er al in de lente geracet op het parcours van Suzuka. Wolff verwacht niet dat de invloed van het racen in een ander jaargetijde een grote rol gaat spelen. Tegelijkertijd ziet de invloedrijke topman het weekend wel als een belangrijke graadmeter voor de rest van het seizoen. "We willen graag zien hoe de auto zich op dit soort banen gedraagt."

Het weekend in Japan begint vrijdag om 04.30 uur Nederlandse tijd met de vrije training. De race op zondag begint om 8 uur Nederlandse tijd.