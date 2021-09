Wolff: "Kijken of we F1-sessies kunnen verlengen met lang oponthoud"

Met de ingekorte trainingsduur hebben Formule 1-teams op bepaalde vlakken al moeite, maar vrijdagochtend bleef er helemaal weinig tijd over toen de wagen van Sebastian Vettel in de eerste vrije training voor de Dutch GP stilviel bij het uitkomen van de Tarzanbocht. Omdat het ERS-systeem van de bolide op dat moment nog ‘live’ was, duurde het lang voordat de wagen geborgen kon worden. Hiervoor moesten eerst monteurs van Aston Martin ter plaatse komen om de wagen van de Duitser onschadelijk te maken. Daarmee ging ruim de helft van de sessie verloren.

Wolff, die in zijn rol als Mercedes-teambaas ook motorleverancier is van Aston Martin, kon geen details geven over de exacte toedracht van de problemen. Wel vindt de Oostenrijker dat er gekeken moet worden naar het verlengen van sessies als er veel oponthoud is. “Ja, het kan gevaarlijk zijn”, verklaarde hij in gesprek met Sky F1. “We moeten onderzoeken waar het probleem zit, er lag best wat olie op de baan. Het is spijtig en het is ook een ding in het reglement waar we naar moeten kijken. De fans betalen om ons op de baan te zien, dus we zouden in zo’n geval ook de klok moeten kunnen stoppen.”

Volgens Wolff moet ook dit een gesprekspunt worden in de Strategy Group, ook wel de F1 Commission genaamd. “Net zoals de situatie in Spa moeten we dit bespreken”, vervolgde hij even later op een vraag van Motorsport.com. “De sessies zijn tegenwoordig zo kort en dan moeten we de klok kunnen stoppen. Dan zien de fans ook nog actie op de baan.”

Eerste indruk van Zandvoort: “Heerlijk om hier te zijn”

In de flink ingekorte sessie ging Lewis Hamilton vrijdagochtend aan de leiding, maar Wolff wil daaruit nog niet te veel conclusies trekken. Wel vindt hij het naar eigen zeggen ‘heerlijk’ om weer op het duinencircuit te zijn. “Ik heb altijd van Zandvoort gehouden, het is heerlijk om hier te komen. Dat was in het verleden al zo met DTM of Formule 3. Ik herinner met nog dat Valtteri [Bottas] hier de Masters won, we hebben hier mooie tijden beleefd.” Ook de feedback van coureurs is tot nu toe positief. “Iedereen houdt van dit circuit. Het is ultrasnel door de duinen en de banking aan het eind van het circuit ziet er spectaculair uit.”

Volgens Wolff is het wel een punt van zorg dat de eerste sector van het circuit ontzettend krap is. In het verleden heeft dit in andere klassen problemen opgeleverd, een soortgelijk scenario kan de Formule 1 dit weekend ook treffen. “Ja, we hebben hier met de toerwagens ook al veel crashes gezien en het is nu eenmaal heel krap hier. Het enige wat je kunt doen is om te zeggen dat je niet kunt inhalen, maar zo werkt het niet. We moeten afwachten en wellicht komen ze nog met een oplossing voor de toekomst.”