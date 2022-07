Wolff kalmeert Russell: "Wilde hem mentaal resetten"

Mercedes werd voorafgaand het Franse Grand Prix-weekend als een van de kanshebbers voor de zege gezien, maar eigenlijk werd vanaf vrijdag al pijnlijk duidelijk dat dit ontzettend lastig zou worden. In de kwalificatie moest Lewis Hamilton negen tienden laten op Charles Leclerc, maar de snelheid tijdens de Grand Prix was nog een vraagteken. Die viel Mercedes-teambaas Toto Wolff achteraf niet tegen. "In het begin van de race verliezen we ongeveer drie seconden per ronde en daarna stabiliseert het. Om eerlijk te zijn is het nog niet eens zo slecht, maar het is nu nog wel trial & error", aldus de Oostenrijker tegen Sky Sports.

Wolff zag pupil George Russell strijdbaar tekeer gaan op het Franse circuit, maar moest de Brit wel rustig houden na een incident met Red Bull-coureur Sergio Perez. Bij een inhaalpoging van Russell toucheerde hij met de Mexicaan, die op zijn beurt van de baan schoot. Volgens de Mercedes-coureur had hij recht op de plek en kwam boos via de radio zijn beklag doen. Wolff besloot in te grijpen en probeerde Russell te kalmeren. "Als coureur raak je soms overstuur van dergelijke incidenten en heb je het gevoel dat het niet klopt wat er gebeurt. Ik zag op dat moment dat hij de snelheid wel had om hem op de baan te pakken. Ik wilde hem mentaal resetten."

De chef van het Duitse merk zag Russell uiteindelijk als derde over de meet komen, terwijl Hamilton de tweede positie opeiste. Het werd een dubbele podiumfinish voor het Britse raceteam. Kort na de finish riep Hamilton tegen Wolff om ervoor te blijven gaan. De Oostenrijker is zeer blij met de instelling van de zevenvoudig wereldkampioen. "Soms praten we over wat er gebeurt als we niet meer winnen. Begin dit jaar hebben we het echt lastig gehad, maar op de een of andere manier hebben we ons daarbij neergelegd en zijn wij nu de jagers", gaat Wolff verder. "Lewis zit er echt bovenop. Hij blijft het team pushen en geeft ze een positieve mindset. Zelfs wanneer het niet goed is, zoals het gat van negen tienden na de kwalificatie."