Met een kalender van maar liefst 24 raceweekenden hakte Toto Wolff voorafgaand aan het seizoen de knoop door dat hij persoonlijk bij alle Grands Prix aanwezig zou zijn. Een van de races die hij volgens de oorspronkelijke planning zou overslaan, was de Grand Prix van Japan van aankomend weekend. Toch neemt de teambaas van Mercedes in Suzuka gewoon plaats in de pitbox van zijn team, zo heeft Sky Sports bevestigd gekregen.

De aanwezigheid van Wolff in Japan heeft waarschijnlijk betrekking op de teleurstellend verlopen seizoensstart van de Duitse fabrikant. Mercedes verzamelde in de eerste drie Grands Prix slechts 26 punten, waarmee het de vierde positie bezet in het kampioenschap voor constructeurs. Ook heeft het team al 71 punten achterstand op Red Bull Racing, dat de ranglijst aanvoert. Vooral de GP van Australië verliep rampzalig voor Mercedes, dat Lewis Hamilton al vroeg zag uitvallen met technisch malheur en George Russell in de slotfase stevig zag crashen.

Door de uitdijende F1-kalender zijn steeds meer teams begonnen met het rouleren van personeel. Monteurs en engineers zijn daardoor niet langer bij ieder raceweekend aanwezig, in de hoop dat hun welzijn verbetert en ze daardoor fitter zijn op de momenten dat ze wel present zijn op het circuit.

Voor Wolff is het missen van F1-races overigens niet nieuw. De afgelopen jaren heeft hij vaker raceweekenden overgeslagen om op afstand het overzicht te bewaren. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de GP van Qatar van afgelopen jaar. Bovendien is Wolff niet alleen teambaas van het F1-team van Mercedes, maar ook de directeur van de gehele autosportdivisie van het merk uit Stuttgart. In die hoedanigheid heeft hij extra verantwoordelijkheden buiten de F1-races om, die hem soms ook dwingen om races te missen. Naar verluidt heeft Wolff wel een flexibel schema, waardoor hij relatief makkelijk kan schakelen als hij een bepaalde race toch wil bijwonen of juist wil missen.