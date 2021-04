Wolff wilde Allison teambaas van Mercedes maken: "Maar hij weigerde"

De toekomst van Wolff is al veel langer onderwerp van gesprek. Het is eigenlijk een publiek geheim dat de succesvolle teambaas graag een andere rol wil binnen Mercedes, een functie waarin hij minder betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken en niet langer de hele wereld over moet reizen. Alhoewel de Oostenrijker vooralsnog doorgaat, is er achter de schermen meermaals over de opvolging gesproken. Tijdens het raceweekend in Imola doet Wolff uit de doeken dat hij Allison, zijn rechterhand op technisch vlak, zelfs al heeft concreet gevraagd om zijn baan over te nemen. De Brit weigerde echter.

'Rol van teambaas vergt andere kwaliteiten'

Gevraagd of Allison een geschikte teambaas voor Mercedes zou zijn, luidt het antwoord van Wolff: "Hij zou absoluut geschikt zijn om teambaas te worden. Hij geniet ook bijzonder veel respect binnen onze organisatie. Maar James is heel helder geweest: hij zei, ik ga dit nooit of te nimmer doen. Een teambaas moet namelijk over hele andere kwaliteiten beschikken en daar bedank ik voor. Dat heeft hij in ieder geval gezegd", legt Wolff in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland uit. Vorig jaar is er veel gespeculeerd over een mogelijke promotie van Allison, maar volgens Wolff was toen al duidelijk dat het er niet van zou komen.

"Nog ver voordat we over zijn aanstaande rol als Chief Technical Officer [CTO] hebben gesproken, dat moet ongeveer twee jaar geleden zijn geweest, hebben we al over een toekomst als teambaas gesproken. Daarbij heeft James heel duidelijk aangegeven dat het niets voor hem is." Het betekent dat Allison een andere rol heeft gekregen en dat Wolff nog even door moet als teambaas. De Oostenrijker geeft aan dat er nog andere opvolgers zijn en dat hij uitkijkt naar het moment waarop hij het stokje kan overdragen. "Sinds het moment waarop James heeft gezegd dat hij het absoluut niet wil, ben ik al aan het kijken wie het verder doet goed en wie geschikt is. Dan kan ik op een dag kan stoppen met deze gekte", zegt Wolff met een lach.

Meer verantwoordelijkheden voor Allison binnen Mercedes

Allison krijgt zoals gezegd een functie elders. Hij stopt als technisch directeur en gaat zich minder met de dagelijkse gang van zaken binnen het F1-team bemoeien. Dat klinkt gezien de successen van Allison vreemd, maar past precies bij de wens van Wolff om hem nog meer in een leidinggevende positie te krijgen. "James is van enorme waarde voor dit team. Niet alleen als engineer, maar ook zeker als leider. Hij heeft een erg goed idee van wat er binnen de Formule 1 speelt, ook naast technische aspecten. Hij is echt een sparringpartner voor mij, ook als het gaat om strategische of politieke discussies. Hij wordt in zijn nieuwe functie nog meer betrokken bij onze andere afdelingen en onze andere race-activiteiten. Het is logisch om hem mijn technische evenknie te maken. Ik ben het hoofd van Mercedes Motorsport en daardoor is het heel verstandig om hem technisch directeur van alle raceprogramma's te maken."

