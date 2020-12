Interview: Toto Wolff over de toekomst van Formule 1, budgetplafond en meer

In dit nieuwste interview uit onze #ThinkingForward-reeks bespreken we met Toto de toekomstige rol van fabrikanten in de sport, de strijd tussen hybride- en elektrische motoren en de vraag of de Formule 1 een budgetplafond voor rijders nodig heeft.

Maar laten we beginnen met de Formule 1 en alle belangrijke gebeurtenissen in het jaar 2020: het nieuwe Concorde-verdrag, het akkoord over het budgetplafond, de coronacrisis en de succesvolle herstart van het seizoen. Denkt Wolff dat de Formule 1 nu gezonder is door de lessen die getrokken zijn uit deze crisis? En hoe helpt dat in de toekomst?

TW: Vanuit het oogpunt van de sport was dit natuurlijk een zwaar jaar. Maar belangrijker nog, denk ik dat niemand vanuit persoonlijk oogpunt aan oudejaarsavond begint met de gedachte: ‘Het was allemaal geweldig’. De mentaliteit van een team ontwikkelt het meest door pijnlijke situaties. Wat dat betreft ben ik het ermee eens dat de sport hier sterker van wordt. We zijn in staat geweest om een kalender samen te stellen. Dat is te danken aan de positieve samenwerking tussen de FIA, FOM en de teams. En we hebben gezamenlijk de kosten teruggedrongen. We zijn een van de weinige sporten in de wereld die daartoe in staat is geweest. En ik ben van mening dat we daar met het oog op de toekomst sterker van worden.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, op het podium Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Vanuit strategisch oogpunt is een succesvolle toekomst voor de F1 iets waar de teams, FIA en Formule 1-organisatie allen naar streven. Alle partijen zijn het aardig met elkaar eens over hoe die toekomst eruit moet zien. De fans vinden dat product en de persoonlijkheden aantrekkelijk. Vijf jaar geleden zou niemand van ons geloofd hebben dat de sport nu die weg met succes bewandelt.

TW: Ik denk dat we inderdaad op de goede weg zijn, tegen alle verwachtingen in. We groeien nog steeds qua kijkers via de reguliere televisie, zowel via gratis aanbieders als betalende kijkers. En de samenwerking met Netflix is zeer succesvol verlopen. Daarmee hebben we nieuw publiek aangeboord. Social media groeit sterk: wereldwijd zijn we op dat vlak de snelst groeiende sport. We groeien met name in de doelgroep 15 tot 36 jaar. En we zien en voelen elke dag dat er meer jonge fans bij komen. Wat dat betreft verkeren we in een veel betere positie dan vijf jaar geleden. Het beslissingsproces is niet langer gefocust op korte termijn en veel minder wispelturig dan in het verleden het geval was. We nemen beslissingen voor de middellange en lange termijn. Dat voorkomt de polemiek van ‘wie heeft hier vandaag of morgen baat bij?’. Al met al verkeren we in een veel betere situatie.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Een van de voornaamste veranderingen voor de Formule 1 is het budgetplafond. We hebben de eerste gevolgen al gezien: de samenwerking tussen Ferrari en Haas verandert. Zo is chassisexpert Simone Resta overgeplaatst naar Haas, wordt personeel uitgewisseld en zijn er samenwerkingen op het gebied van coureurs, zoals Mick Schumacher.

TW: Simone Resta is ook in het verleden al bij partnerteams geplaatst, zoals Sauber Alfa Romeo. En hij is een van de allerbeste engineers in de sport. Wat dat betreft is hij overduidelijk een belangrijke aanwinst voor Haas, zoals hij in het verleden ook was voor Sauber. Dus de relaties die teams met elkaar hebben – zoals het partnership dat je beschrijft, of de samenwerking die wij als motorleverancier met McLaren hebben – zijn belangrijk voor de schaalvoordelen. Deze teams profiteren enorm van de hoge R&D-kosten die door fabrikanten jaar na jaar geïnvesteerd moeten worden. Aan de andere kant zijn wij in staat om een deel van onze operationele kosten te herfinancieren. Het is een win-win situatie en naar mijn mening is dat de juiste weg. We moeten uiteraard denken aan fabrikanten of teams die zo’n dergelijke relatie niet hebben. We moeten voorkomen dat er een enorme discrepantie ontstaat. Zo’n tachtig procent van de teams heeft zo’n partnership. We moeten op dat vlak het wel met elkaar eens zijn. Ik hoop dat in de toekomst iedereen op verschillende wijzen profiteert.

Nyck De Vries, Mercedes Benz EQ Foto: Alastair Staley / Motorsport Images

Over de rol van fabrikanten gesproken: we hebben dit jaar in grote kampioenschappen enorme verschuivingen gezien. Honda heeft besloten dat de F1 niet langer binnen het plan past. In de Formule E vertrekken BMW en Audi. Zie jij dit als de natuurlijke eb en vloed van fabrikanten in racekampioenschappen, of is dit de start van een grotere her-evaluatie van de waarde van de racerij voor de automobielsector?

TW: Ik denk dat er een paar redenen zijn voor het komen en gaan. En de belangrijkste is het investeringsrendement. Als je niet in staat bent om rendement te genereren, ofwel qua merkbekendheid en marketing ofwel qua technologieoverdracht, of simpelweg op financieel vlak, gaan de mensen in het bestuur zich vroeg of laat afvragen ‘Waarom doen we dit eigenlijk?’. En dat is heel eenvoudig: het moet iets opleveren. Als het rendement niet voldoende is voor de standaarden van de industrie, of ten opzichte van andere activiteiten die je ontplooit, trek je op een dag de stekker uit die activiteiten. Als ik in het bestuur zou zitten en het project is niet succesvol, ook niet qua naamsbekendheid, dan zou ik dat ook overwegen. Het verschil met ons is dat wij de racerij zien als onderdeel van ons DNA. Wij bouwen straatauto’s en we bouwen racewagens. De eerste Mercedes was zelfs een raceauto. We zullen niet elk jaar van gedachten veranderen door succes of falen. We hebben als Mercedes diverse pijnlijke perioden in de Formule 1 doorstaan. Als motorleverancier maar ook als team. Denk maar aan de jaren 2010 tot 2013: drie volle seizoenen waarin we niet competitief waren. Pas in 2013 veranderde dat enigszins voordat we in 2014 succesvol werden. Er is één ding in de Formule 1 dat je niet kunt kopen met geld of middelen: tijd. Je moet geduldig zijn, je moet naar de lange termijn kijken om de vruchten te kunnen plukken. Op bestuursniveau komen en gaan mensen, of men zwemt mee met de stroming van de markt – neem elektrificatie. En dat accepteer ik. Als ik in hun schoenen zou staan, zou ik dat ook overwegen. Daimler is nooit zo geweest. En daarom rijden we vandaag de dag in de F1 en hebben we de successen geboekt die we hebben geboekt. We hadden in 2013 uit de sport kunnen stappen, als we niet in staat waren geweest om met die zware jaren om te gaan.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kijken we naar de Formule E, dan zien we dat afgelopen seizoen diverse fabrikanten aan de start verschenen. De benchmark op het gebied van elektrisch rijden, Tesla, is echter niet actief in de sport. Heeft dat invloed op de denkwijze aangaande de noodzaak om actief te zijn in een elektrische raceklasse?

TW: Waarom zijn fabrikanten of autobedrijven actief in de autosport of investeren zij in marketingplatforms of naamsbekendheid? Omdat ze simpelweg merkwaarde willen toevoegen. Ze willen op een bepaalde manier gezien worden. Het kopen van een auto is een emotionele aangelegenheid. Vaak wordt het uitgelegd met rationele gedachten: ‘Ik koop deze auto omdat het CO2-neutraal is’. Maar in feite koop ik die auto omdat ik de wereld wil laten weten hoe ik mezelf zie, in plaats van wie ik daadwerkelijk ben. Het is dus allemaal marketing. En Tesla doet precies dat. Elon Musk is de hoofd marketing en hoofd cheerleading van zijn bedrijf. Hij staat voor innovatie, voor ondernemerschap en je zou kunnen stellen dat hij een rockster is. En ze zijn pionier op het gebied van elektrische mobiliteit. Ze hebben geen marketingplatform nodig want Tesla en hun eigenaar en CEO zijn de marketing. Bedrijven met een veel langere historie in de automobielindustrie hebben altijd marketingplatforms gebruikt om de emotionele factor toe te voegen aan hun merk. En wat dat betreft zijn deze platforms relevant. Mercedes heeft de afgelopen jaren absoluut geprofiteerd van ons succes in de Formule 1. We zijn sportief, we hebben vandaag de dag een sportief imago, we worden gezien als dynamisch. Het draait allemaal om teamwork en de mindset die daarachter zit. Voeg dit bij de allerbelangrijkste factor, goede auto’s, en alles raakt verweven. Het merk profiteert, de marketing profiteert en de autoverkoop en de marges profiteren. Het hangt dus allemaal af van je keuze op de vraag: wat zijn de marketingplatforms die ik wil gebruiken? En hoe voeg ik de emotionele factor toe aan de beslissing om een auto te kopen?

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport Foto: Mercedes AMG

De strategie van de Formule 1 draait om duurzame brandstof en het vasthouden aan hybride verbrandingsmotoren vanwege de auto’s die op de openbare weg rijden, ook nadat de verkoop van nieuwe modellen allang verboden is door de overheden. Hoe kijken fabrikanten daarnaar? En produceren jullie over tien, vijftien jaar nog steeds auto’s met verbrandingsmotoren?

TW: Wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat het onmogelijk is om te voorspellen hoe de industrie er in 2030 uitziet. De data van vandaag, en zelfs de meest dynamische data, laat zien dat er niet in 2025 maar pas in 2030 dertig procent elektrische voertuigen rondrijden. We zien een fikse toename in biobrandstoffen en synthetische brandstoffen, wat voor een enorme afname in uitstoot van de benzinewagens zorgt. Ik denk dat je nu nog echt niet kunt inschatten waar de automobielindustrie in 2030 staat. Er zijn premium fabrikanten zoals Daimler die nog altijd investeren in verbrandingsmotoren want die hebben, in combinatie met deze duurzame brandstoffen, een veel betere carbon footprint dan sommige elektrische voertuigen van heden ten dage. Hun energie wordt immers opgewekt via kolen of gas. Wat dat betreft geloof ik dat de Formule 1, waar het draait om de overdracht van technologie, leidend moet zijn op het gebied van duurzame brandstoffen en biobrandstoffen. Dat moet in samenwerking met onze brandstofleveranciers, in samenwerking met onze moederbedrijven, terwijl we tegelijkertijd open staan voor de technologietransfer op het elektrische vlak. We moeten echter een holistische visie behouden. De F1 is een entertainmentplatform dat is gebaseerd op de beste technologie. We moeten bekijken welke toepassingen op het gebied van energie zinvol zijn voor de straatauto’s. En we moeten zorgen dat het vermogen voldoende blijft voor de entertainmentfactor in de Formule 1. Het is geen eenvoudige vraag om zo even te beantwoorden.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, en Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Uit een recent onderzoek van Motorsport Network blijken fans zeer enthousiast over een budgetplafond in de Formule 1 voor teams (75%) maar ze waren meer verdeeld over een limiet voor de salarissen van coureurs waarover momenteel gesproken wordt (40% voor, 36% tegen). Denk jij dat zoiets echt kan werken en goed is voor de Formule 1?

TW: Dat is een zeer polariserend en controversieel onderwerp. Ik denk dat we er alles aan moeten doen om de F1 duurzaam te maken. Het moet niet langer zo zijn dat de teams met meer middelen op een ander niveau presteren dan de teams die daarin beperkt zijn. Er komt een budgetplafond voor het chassis, en ik denk dat we ook een budgetplafond of bevriezing op motorisch vlak nodig hebben. Als dat zo zou zijn, wordt het geld op andere vlakken uitgegeven. Mensen gaan op de markt de strijd met elkaar aan om managers en de salarissen voor de beste mensen bereiken astronomische hoogten. En dat geldt ook voor de coureurs. Ik ben van mening dat F1-coureurs de beste coureurs ter wereld zijn. Ze moeten betaald krijgen als de beste sportsupersterren ter wereld maar we moeten ook kijken naar Amerikaanse sporten. De NFL en NBA hebben hun kampioenschappen en de deelnemende teams duurzaam gemaakt. In de Formule 1 worden we alleen duurzaam en interessant voor nieuwe teams als we overeenstemming bereiken over de kosten. We moeten op dezelfde manier naar de kosten voor coureurs kijken als in Amerika gebeurt.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, en Mercedes vieren opnieuw een wereldtitel Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Tot slot Toto, je hebt de afgelopen zeven jaar ontzettend veel bereikt met het Mercedes-team. Waar zie je jezelf over zeven jaar?

TW: Wederom, ook hier is het lastig om voorspellingen te doen. Maar ik hou van de sport. Ik hou van racen, ik hou van het platform. En ik zie enorm veel potentie voor de Formule 1. Er komt met Stefano Domenicali weer een belangrijke leider bij, Chase is er ook nog. Wat dat betreft denk ik dat we allen tezamen, alle stakeholders, een mooie toekomst voor de sport kunnen creëren. We zien het succes dat we de afgelopen twee jaar hebben geboekt met de diverse stappen die we hebben gezet. En ik geloof erin dat de sport zich over zeven jaar in een geweldige positie bevindt. Dat houdt in dat teams duurzaam zijn qua financiën en technologie, en dat de races zeer vermakelijk zijn. Ik wil hier dus blijven. Ik ben trots mede-eigenaar van dit team te zijn. Mijn rol kan in de toekomst veranderen. Ik ben nu voor het achtste jaar teambaas en ik wil dit nog wel even blijven doen, maar misschien stap ik ergens in de komende jaren over op een iets andere rol. Ik heb nog geen beslissing genomen. Het draait eerst om het identificeren van de organisatorische structuur voor de toekomst, het ontwikkelen van de individuen en pas dan ben ik in staat om mijn rol te veranderen.