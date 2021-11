Mercedes F1-teambaas Toto Wolff heeft na de nederlaag in Mexico de focus verlegd naar de aankomende race in Brazilië. Hij erkent dat het Autodromo Jose Carlos Pace de afgelopen jaren beter bij de wagens van titelrivaal Red Bull Racing paste, maar hoopt voor een verrassing te kunnen zorgen.

Eerst blikt de Oostenrijker nog kort terug op de Grand Prix van Mexico, waar rivaal Max Verstappen de volle buit pakte en Lewis Hamilton met veel pijn en moeite als tweede over de meet kon komen. “Terugkijkend op de laatste race in Mexico, was het voor ons zeer zeker een weekend van schadebeperking. Gezien de karakteristieken van het circuit wisten we dat het een uitdagend weekend voor ons zou worden en dat bleek op zondag ook het geval”, aldus Wolff. “De zege was nooit binnen ons bereik. Lewis gaf alles om die tweede plaats vast te houden, in een auto die vermoedelijk goed was voor de derde plaats. Het was een sterke verdedigende race van hem, waardoor hij waardevolle punten voor beide kampioenschappen veiligstelde.”

"We verwachten dat het duel tot aan het gaatje zal gaan"

De focus moet nu snel verlegd worden naar Brazilië, waar aankomend weekend alweer de volgende race op het programma staat. Bovendien maakt de Formule 1 voor de laatste maal dit jaar gebruik van de sprintracekwalificatie, waardoor extra punten te verdienen zijn.

Een belangrijk weekend, zo concludeert Wolff: “Het mooiste aan een triple-header is dat je niet lang hoeft te wachten op een nieuwe kans om het positieve momentum terug te krijgen. We kijken ernaar uit terug te keren naar Brazilië, met de gepassioneerde fans en het iconische circuit van Interlagos. De afgelopen jaren was dit niet ons sterkste circuit en het lijkt beter bij Red Bull te passen, maar dit jaar heeft bewezen dat alles kan gebeuren. Het is ook nog eens een sprintraceweekend, wat meer kansen biedt. We gaan alles geven in Brazilië en de races daarna. Het is een privilege dat we zo laat in het seizoen nog verwikkeld zijn in de titelstrijd. We verwachten dat het duel tot aan het gaatje zal gaan, met beide teams die tot de laatste ronde heel hard knokken. We moeten wat terrein goedmaken en weten dat het een intens duel zal worden, maar we blijven hard werken en houden onze ogen scherp op het ultieme doel gericht.”

