Wolff: "Ik werk Albon niet tegen, maar De Vries verdient het ook"

De stoelendans voor het Formule 1-seizoen 2022 draait voor het overgrote deel om Williams en Alfa Romeo. Aannemende dat Nicholas Latifi (Williams) en Valtteri Bottas (Alfa) bij die formaties belanden, hebben beide teams nog een zitje te vergeven. In het spel achter de schermen is de inzet duidelijk: wie krijgt het stoeltje bij Williams? Het is de meest felbegeerde plek van de twee. Het Red Bull-management onderhoudt nog altijd goede contacten met Jost Capito en leek hard op weg om dat zitje voor Albon te reserveren, al stuit die poging op verzet van Mercedes.

Het Duitse merk is motorleverancier van Williams en probeert derhalve een eigen rijder naar voren te schuiven. Christian Horner heeft laten weten dat Wolff de overgang van Albon doelbewust wil blokkeren, al ziet de Oostenrijkse teambaas dat toch iets anders. "Dit is gewoon de normale gang van zaken wat mij betreft. Williams gebruikt een Mercedes-motor en wij hebben Nyck de Vries nou eenmaal als coureur. Hij is een Nederlandse rijder die het evenzeer verdient om in de Formule 1 uit te komen", aldus Wolff voor de camera van F1.com.

Wolff heeft tegenstrijdige belangen in geval De Vries

"Al moet ik daar wel meteen bij zeggen dat ik met Nyck wel een beetje op twee gedachten hink. Hij heeft ons recent de wereldtitel in de Formule E bezorgd en is daar een belangrijk onderdeel van onze familie. Vanuit Nyck gezien is het natuurlijk mooi dat hij twee opties heeft. Hij heeft een gegarandeerd stoeltje in de Formule E en heeft nu ook een fifty-fifty kans op een F1-zitje." Wolff heeft in een eerder stadium al aangegeven dat hij De Vries zeker niet gaat tegenhouden als hij daadwerkelijk een kans krijgt voorgeschoteld om in de Formule 1 te rijden.

Dat tegenhouden doet Wolff naar eigen zeggen ook niet bij Albon. "Ik zou nooit iemand als Alex Albon blokkeren, integendeel. Hij is een fantastische gozer met een fijne persoonlijkheid. Ik vond het eerlijk gezegd jammer dat hij [bij Red Bull] moest vertrekken en als hij weer een kans zou krijgen om in een Formule 1-auto te rijden, dan is dat alleen maar een goede zaak. Maar goed, exact hetzelfde geldt voor Nyck. We moeten dus goed naar de vacante plekken bij Alfa en Williams kijken en proberen een geschikte oplossing te vinden."