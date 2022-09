Mercedes domineerde vanaf de start van het hybride tijdperk elk Formule 1-seizoen en won van 2014 tot en met 2020 telkens beide kampioenschappen. Het ziet er echter naar uit dat het Duitse merk het in 2022 zonder wereldtitels moet stellen. Door de worstelingen met de W13 heeft Mercedes nog geen zege behaald, al scoorde George Russell in Hongarije wel pole-position. Hoewel het Britse raceteam in het verleden bij tegenslagen geregeld op social media postte dat het sterker zou terugkomen, zegt Toto Wolff dat het de realiteit is dat de huidige situatie veel lastiger te verwerken is.

"Op dit moment hebben we het niet goed voor elkaar", erkent Wolff. "De onjuiste correlatie op diverse gebieden zorgt ervoor dat we niet presteren. Misschien overschaduwt één ding alles, en doen we een aantal gebieden geen recht. Misschien begrijpen we de banden wel niet en is de rest goed? Of is het de aerodynamica die alles verstiert? Of de mechanische balans? Het is lastig ontleden. In F1 zeggen ze altijd dat je nooit verliest, maar altijd leert. Ik kan je eerlijk zeggen dat het moeilijk is. Dan heb je niet zoveel aan die Instagram-berichten van de afgelopen acht jaar waarin staat hoe het ons vormt. Als je in het dal zit moet je vasthouden aan je principes en waarden. De spirit moet blijven. Je moet meedogenloos zijn. Er is over dit jaar een dikker boek te schrijven dan over de laatste acht."

W13 gaat de grotten in

Mercedes richt zich momenteel al op een betere auto voor 2023, maar Wolff wil het huidige F1-seizoen niet opofferen. "De ambitie om te winnen dit jaar is er nog steeds", vervolgt de Oostenrijker. "Als ik dit in Boedapest had gezegd, dan was er ongetwijfeld gezegd dat dit mogelijk was. Als ik dat nu na Spa zeg lijk ik wel een domoor. Een aantal circuits ligt ons veel beter. Hopelijk krijgen we de zaken op zaterdag voor elkaar. Dat is de ambitie, terwijl we tegelijkertijd de focus leggen op volgend jaar. De posities van de top-drie teams is in principe duidelijk. Tweede of derde finishen maakt voor mij geen verschil. Ik wil elk weekend het best mogelijke raceresultaat. Op die manier kweken we zelfvertrouwen."

Lewis Hamilton liet weten niet te kunnen wachten om van de W13 af te zijn. Ook Wolff erkent dat dat de huidige Mercedes geen fraai plekje krijgt in de geschiedenis van het merk. "Deze gaat geen mooie plek krijgen in het Mercedes-Benz-museum in Stuttgart. Misschien gaat deze wel de grotten in."

