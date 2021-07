Wolff houdt zijn hart vast: "We zullen meer botsingen zien"

De twee titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton komen elkaar deze week voor het eerst sinds hun spraakmakende aanvaring op Silverstone weer tegen als ze zich in Hongarije melden voor de laatste Grand Prix voor de zomerstop. De aanrijding tussen de coureurs tijdens de Britse Grand Prix zal ongetwijfeld ook op de Hungaroring een belangrijk gespreksonderwerp zijn, niet in de laatste plaats omdat het vuurtje de afgelopen week aardig is opgestookt door de teams.

En hoewel Verstappen en Hamilton inmiddels contact met elkaar hebben gehad over het incident, zal er in Hongarije waarschijnlijk toch iets meer spanning te voelen zijn tussen de twee kemphanen. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe de gebeurtenissen in Engeland de rivaliteit tussen de twee coureurs naar een nieuw niveau hebben getild, en dat maakt het moeilijk te voorspellen hoe het nu verder gaat. “Ik denk dat de intensiteit is toegenomen sinds Silverstone”, zegt Wolff in gesprek met Motorsport.com. “Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ze om positie vechten en hopelijk kunnen ze dat op een sportieve manier doen. Zo niet, dan zullen we meer botsingen zien.”

Hamilton en Verstappen zijn al het hele seizoen aan elkaar gewaagd en vochten sinds de openingsrace in Bahrein een aantal heerlijke duels uit. Op Silverstone was er echter eigenlijk voor het eerst serieus contact dat voor één van de partijen in tranen eindigde. Volgens Wolff kwam dat vooral omdat er bij Hamilton iets is veranderd.

In het verleden koos de Mercedes-piloot er - met het oog op het kampioenschap - nog wel eens voor om uit de problemen te blijven en desnoods genoegen te nemen met een paar punten minder. Maar op Silverstone besloot de zevenvoudig kampioen een lijn in het zand te trekken. “Ik denk dat een deel van zijn succes niet alleen zijn racevaardigheid is, maar ook zijn volwassenheid”, vervolgt Wolff. "Strategie over een langere termijn is belangrijk om titels te winnen, want je moet punten blijven scoren. Het [af en toe] afstaan van een positie op de baan is onderdeel van die strategie, maar deze keer gaf geen van beiden toe en liep het uit op een zware aanrijding.”

Dat Hamilton doelbewust zijn auto in Copse Corner liet staan en van geen wijken wilde weten, betekent overigens niet dat hij opzettelijk tegen Verstappen aanreed om zichzelf tegenover de Nederlander te bewijzen. “Ik denk dat hij veel verder is dan het maken van een punt”, aldus Wolff. “Hij is 99-voudig racewinnaar en zevenvoudig wereldkampioen. Er is niets meer dat Lewis Hamilton aan iemand hoeft te bewijzen.”