Mercedes heeft de grote reglementaire veranderingen voor 2022 niet zo goed verwerkt als men hoopte. Na tien races staat de teller voor het Duitse fabrieksteam op nul overwinningen, terwijl er in totaal pas zes podiumplaatsen werden gescoord. Een bemoedigend signaal is echter dat het team in de laatste drie races iedere keer beslag legde op de derde plek. Het toont aan dat Mercedes met de upgrades een oplossing heeft gevonden voor porpoising, terwijl de W13 met name op Silverstone een stuk sneller leek dan bij eerdere races. Lewis Hamilton klokte de snelste ronde van de race, deed lange tijd zelfs mee om de overwinning en werd uiteindelijk derde.

"Het weekend in Silverstone was spectaculair, met geweldige steun en een competitiever optreden. Dat reflecteert al het harde werk om upgrades op de auto te zetten – en een circuit dat meer inspeelde op de krachten van ons huidige pakket", blikt Mercedes-teambaas Toto Wolff nog even terug op de Britse GP. "Lewis reed een briljante race met enkele geweldige gevechten. Een beter resultaat was mogelijk geweest als de zaken iets anders waren verlopen. George had zeker de snelheid om terrein goed te maken vanaf P8. Het is jammer dat hij niet kon racen, maar we zijn trots op de mentaliteit die hij liet zien na het incident."

Slechts een paar dagen konden Hamilton en Mercedes van dat resultaat genieten, want vrijdag beginnen de trainingen voor de GP van Oostenrijk alweer. De Red Bull Ring is al jaren niet het circuit waar Mercedes het van moet hebben. Sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 pakte het team zes overwinningen op de Red Bull Ring in tien races, waarvan twee zeges in de laatste zes races: dat waren de GP van Oostenrijk en de GP van Stiermarken in 2020. In 2018, 2019 en beide races van 2021 moest men de zege laten aan Max Verstappen.

De grootschalige veranderingen van het technische reglement zorgen er echter voor dat de teams met een schone lei afreizen naar Oostenrijk en dat geeft de Oostenrijker Wolff hoop. "Ik kijk ernaar uit om terug te zijn in Oostenrijk. Het is mijn thuisrace en een locatie vol met mooie herinneringen. Het is een heel ander circuit dan Silverstone en ook eentje die in het verleden niet altijd goed bij ons paste, maar de auto's zijn drastisch veranderd sinds we de laatste keer in Spielberg waren", zegt hij. "We blijven hard werken en onszelf zo goed mogelijk voorbereiden. Hopelijk kunnen we voortborduren op het momentum van Silverstone."

