Wolff hoopt nog zeker dertig jaar door te gaan bij Mercedes F1

Toto Wolff doet die uitspraak in een nog te verschijnen boek van The Guardian-journalist Giles Richards, genaamd 'F1 Racing Confidential'. Het boek bestaat uit twintig interviews met vooraanstaande teamleden van zes Formule 1-teams en bandenleverancier Pirelli. Daarbij wordt gekeken naar hun rollen binnen het team en hun achtergronden. Het interview met Wolff eindigt met een blik naar de toekomst van de teambaas van Mercedes F1. Hij is al sinds 2013 mede-eigenaar van het F1-team en heeft onlangs bevestigd dat hij nog drie jaar doorgaat als teambaas.

Hoelang hij nog doorgaat? "Het leven zit vol verrassingen", zegt Wolff in het interview. "Ik had me nooit ingebeeld dat ik hier zou zitten, of dat het team zo succesvol zou zijn. Ik ben nu 52 en dat klinkt oud, maar ik hoop dat ik nog dertig jaar bij Mercedes F1 in me heb. Het is belangrijk dat als je het stukje overdraagt als je 80 bent, dat je kunt zeggen: 'Dat was best goed. Ik ben blij met mezelf en ik heb voldaan aan mijn eigen verwachtingen van mijn leven'."

Ook is er in het boek aandacht voor de gesprekken die Wolff voerde met het Mercedes-bestuur over de verwachtingen van het team na de overname van Brawn GP. In 2010 keerde Mercedes weer terug als fabrieksteam in de Formule 1, maar het verliep allesbehalve succesvol in de eerste jaren. Wolff vertelde het bestuur in 2012 - nog voordat hij bij Mercedes kwam en hij directeur van Williams F1 was - dat er simpelweg niet genoeg geld werd geïnvesteerd in het team om het op te kunnen nemen tegen Red Bull Racing en Ferrari.

"Bij Williams heb ik precies dezelfde budgetten en mijn verwachting is top-zes. Jullie hebben hetzelfde budget en jullie verwachten mee te doen om het wereldkampioenschap - dat is wat er mis is", legde hij het bestuur uit. "Ze waren erg boos", herinnert hij zich. "Maar ik zei: 'Don't shoot the messenger...' Ik vertelde Mercedes dus dat ik hetzelfde budget nodig had als onze grootste concurrenten, Ferrari en Red Bull. Ik garandeer niet dat we dan het kampioenschap winnen, maar ik kan je wel garanderen dat als je het ons niet geeft, we dat niet zullen winnen. Dat was het doorslaggevende moment. Het bestuur zei: 'Vertel ons wat je nodig hebt'." Uiteindelijk zou Mercedes van 2014 tot en met 2021 de constructeurstitel veroveren.