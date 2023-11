Wolff hoopt op Mercedes-wonder in 2024: Mount Everest te beklimmen

Hoewel het Formule 1-team van Mercedes in Abu Dhabi de tweede plek in het constructeurskampioenschap uit het vuur sleepte, is men totaal niet tevreden over de eigen prestaties. Red Bull Racing kon bij lange na niet bijgehouden worden en onderaan de streep staat er in 2023 geen enkele zege achter de naam van een van de Mercedes-coureurs. Ondanks dat het gat richting Red Bull groot is, heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff de hoop niet opgegeven om in 2024 weer een winnende auto te hebben. "Ik denk dat wij in de lente al de eerlijke conclusie trokken dat de auto niet goed genoeg was om te winnen. Toen zijn we terug naar de tekentafel gegaan om met iets nieuws te komen voor volgend jaar, maar Mount Everest ligt voor ons", vertelt de Oostenrijker na afloop van de Grand Prix in Abu Dhabi.

Wolff put hoop uit de stappen die enkele concurrenten dit jaar hebben gezet. "We zagen dat McLaren met de update een seconde in rondetijd sneller werd. AlphaTauri kwam de laatste races terug en Aston Martin kwam sterk uit de winter. Er is dus een manier waarop je de performance flink kan verbeteren." Of dat in 2024 al gaat lukken, dat weet de Mercedes-topman nog niet. "Ik ben in mijn leven nog nooit optimistisch geweest over iets. Dat klinkt wat dramatisch, maar het heeft ervoor gezorgd dat ik de verwachtingen kan managen en dat we harder pushen. Ik denk namelijk nooit dat iets goed genoeg is."

Eén ding staat vast: in 2024 gaat de Mercedes compleet anders zijn dan die van dit jaar. "Ik zit hier met een bitterzoet gevoel, want we winnen P2, maar hebben P1 verloren", zegt de 51-jarige topman. "We veranderen het concept en gaan de ander kant op met het chassis, de gewichtsverdeling en de luchtstromen op. Alles is veranderd, want dat is de enige manier om een kans te maken." Wolff houdt wel een slag om de arm wat betreft de verwachtingen. "Het kan zijn dat we een grote stap zetten en vooraan vechten, of dat niet gebeurt waarop we hopen. Alles is mogelijk. Als je het me nu vraagt ben ik wat sceptisch, maar iedereen pusht maximaal om het beste neer te zetten."

Video: De F1-update over de Grand Prix in Abu Dhabi, met aandacht voor de tweede plek van Mercedes bij de constructeurs