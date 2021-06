Wolff put hoop uit GP Stiermarken: “Tweede race hier biedt kansen”

Net als in 2020 is de Red Bull Ring in twee opeenvolgende weekenden de gastheer van F1-races. Vorig jaar werden de races in Oostenrijk gewonnen door Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De GP van Stiermarken van afgelopen weekend was echter een prooi voor titelrivalen Max Verstappen en Red Bull Racing. Mercedes kon het tempo niet volgen in de race, maar eindigde toch met beide auto’s op het podium. Na een kleine week rust staat aankomend weekend de Oostenrijkse GP op het programma, de tweede van twee races op de Red Bull Ring. Ondanks het verlies van de eerste race ziet Toto Wolff kansen voor de tweede ontmoeting.

“We keren dit weekend terug in de Stiermarkse bergen en opnieuw staat ons een grote uitdaging te wachten. Maar in opeenvolgende weekenden op hetzelfde circuit racen brengt ook kansen met zich mee”, vertelde de Mercedes-teambaas. Zo is er in de uitvoering op vrijdag nog ruimte voor verbetering. “We hadden afgelopen weekend een experimentele vrijdag wat betreft de afstelling van de auto. We hopen deze keer aan VT1 te beginnen met een auto die zich beter op zijn gemak voelt en waarop we verder kunnen bouwen. De bandencompounds zijn een stap zachter, dus dat geeft de teams een nieuwe uitdaging en nieuwe kansen wat betreft de strategie.”

Strijd tussen zwaargewichten om F1-titel

In zijn voorbeschouwing op de Oostenrijkse Grand Prix blikte Wolff ook kort terug op de GP van Stiermarken. Ondanks de gevoelige tik die Mercedes opliep, kan hij voldoende positieve zaken uit de race benoemen. “We hebben onze kansen gemaximaliseerd en hoewel we niet de snelste auto hadden, pakten we een solide dubbel podium en een goed aantal punten. Iedere keer dat we op het circuit komen, racen we om te winnen. Maar hoewel we de laatste keer niet op de hoogste trede van het podium stonden, was er voldoende om bemoedigd door te raken. Onze coureurs presteerden sterk, onze pitstops waren uitstekend en onze strategische calls waren sterk.”

Het voordeel in de titelstrijd ligt nu vrij stevig bij Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlandse coureur verdedigt op de Red Bull Ring een voorsprong van achttien punten op Hamilton, de renstal staat zelfs veertig punten voor Mercedes. Dat is een situatie die Mercedes de afgelopen zeven jaar niet gekend heeft, maar Wolff en de zijnen geven zich nog niet gewonnen. “Dit kampioenschap is een strijd tussen zwaargewichten over 23 ronden en we hebben pas eenderde achter de rug. Er komen nog veel kansen en er is nog genoeg om voor te spelen, dus we kijken uit naar ronde negen.”