Hoewel Baku van tevoren al niet werd ingeschat als een veelbelovende race voor Mercedes, werd het snelheidsverschil met de top gedurende het weekend maar al te pijnlijk duidelijk. De auto lag weliswaar al een stuk stabieler op de weg lag dan een jaar geleden – wat een absoluut dieptepunt was voor de stuiterende W13 – maar de podiumplekken in Azerbeidzjan waren volledig uit beeld. Het Duitse team heeft al enkele grote veranderingen doorgevoerd om zichzelf terug naar te vechten naar een kampioensformatie, zoals het wisselen van de functies van Mike Elliot en James Allison. Het gevecht op korte termijn is daarmee echter nog lang niet gewonnen.

Waar het team uit Brackley zich vooral op moet focussen is het doorontwikkelen van de W14. Het opmerkelijke concept bleek in 2022 absoluut geen winnaar te zijn, en ook de verbeterde versie ervan kan vooralsnog geen potten breken. Wel werkt het team hard aan een B-spec van de huidige bolide, waarvan de eerste onderdelen later deze maand worden geïntroduceerd tijdens de Emilia Romagna Grand Prix. Teambaas Toto Wolff is druk bezig met het temperen van de verwachtingen, aangezien hij verwacht dat de nieuwe upgrades niet meteen het tij zullen keren. “We zullen ons niet ineens kunnen mengen met Red Bull. Ik denk wel dat het een goede basislijn zal zijn”, vertelt de Oostenrijker.

Technisch directeur Allison heeft eerder al laten weten dat zijn team druk bezig is om meer downforce te vinden, terwijl het ontwerpteam ook een gereviseerde wielophanging aan het maken is. Hiermee hoopt hij dat de coureurs een betere balans kunnen vinden, en dat de auto prettiger is om mee te rijden.

Wolff wijst naar de algehele rijervaring als de boosdoener van de W14. Volgens de kopman van Mercedes zullen upgrades op dit gebied ertoe leiden dat ze de ‘minst waardeloze auto’ onder de huidige grondeffectregelementen zullen hebben. “Het gaat bij ons meer om hoe de auto rijdt, in plaats van pure downforce. We kunnen wel eindeloos veel downforce toevoegen, maar feit is dat onze wagen te laag en te stijf op de weg ligt. Kijk maar naar de onboardbeelden: Red Bull beweegt nauwelijks op de rechte stukken, de auto blijft onder controle over hobbels. Als je naar alle andere onboardbeelden kijkt, lijkt het dat de auto het lastiger heeft. Ik denk dat de grondeffectauto’s waardeloos zijn. De vraag van vandaag de dag is denk ik: Wie heeft de minst waardeloze auto van allemaal, toch?”

Niet mogelijk om weer vanaf nul te beginnen

Als het budgetplafond er niet was geweest, dan had Mercedes volgens Wolff al lang een compleet nieuwe auto gebouwd. Door deze beperking moeten ze echter op zoek gaan naar stapsgewijze verbeteringen, waardoor ze nu focussen op de wielophanging, de aerodynamica die daarmee gepaard gaat en de vloer. “Als we die veranderingen doorvoeren, geeft het ons minder dan tien downforcepunten. Het gaat er meer om dat wanneer coureurs het stuur draaien, dat ze weten dat de achterkant niet uitbreekt. Dat is het probleem”, concludeert Wolff.