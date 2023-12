Wolff haalt hard uit naar FIA: Een ander niveau als het over familie gaat

Nadat de Formule 1 het seizoen had afgesloten in Abu Dhabi leek een rustige periode aan te breken, maar de FIA maakte het circus weer wakker door de bekendmaking van het onderzoek naar vermeende belangenverstrengeling tussen Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw en tevens F1 Academy-voorzitter Susie Wolff. Naar verluidt sprak Toto Wolff tijdens een bijeenkomst met andere F1-teambazen over informatie die alleen binnen de FOM bekend kon zijn en gezien de positie van Susie Wolff werd al snel de link gelegd tussen haar positie en de opmerking.

Een paar dagen later trok de FIA het onderzoek weer terug, nadat zij naar eigen zeggen wat documenten hadden ingezien. Het kwam de overkoepelende autosportorganisatie op flink wat kritiek te staan. Susie Wolff liet in niet mis te verstane woorden op social media al weten niet gediend te zijn van de manier waarop het onderzoek werd aangekondigd, haar man hield in eerste instantie zijn mening voor zich. In gesprek met Sport Bild haalt de Oostenrijker nu toch uit naar de FIA. "Ik ben, nu ik tien jaar teambaas ben, heel wat gewend, maar dit verraste mij zelfs", verklaart de teambaas in het Duitse medium.

Wat hem over dit onderzoek zo furieus maakte, is de manier waarop zijn vrouw ook betrokken raakte. "Wanneer ik onder vuur word genomen, is dat geen probleem. Ik heb een dikke huid gekregen en kan dat wel aan", noemt de 51-jarige miljonair. "Maar wanneer men mijn familie erbij betrekt, dan komen we op een heel ander niveau terecht." Voor de Oostenrijkse teambaas kwam het onderzoek als donderslag bij heldere hemel, want hij weet nog altijd niet waar de beschuldigingen vandaan komen. "We kregen vanuit het niets een absurde beschuldiging aan ons adres."

De hele gang van zaken rondom het onderzoek is nog altijd buitengewoon bijzonder te noemen. Alle F1-teams ontkenden namelijk de klacht ingediend te hebben en aangezien ook Mercedes en de FOM niets wisten van de beschuldigingen kwam ook daar de bekendmaking als een grote verrassing. In een eerder gepubliceerd statement maakte Toto Wolff bekend dat een gang naar de rechter tot de mogelijkheden behoort om zijn reputatie te herstellen.