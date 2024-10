In de Formule 1 Grand Prix in Austin vielen opvallend veel straffen. George Russell kreeg er een toen hij Valtteri Bottas van de baan drukte bij zijn inhaalactie en Yuki Tsunoda werd op de bon geslingerd toen hij Alexander Albon wilde inhalen en de Thai van de baan werd geduwd. Max Verstappen en Lando Norris kregen het ook met elkaar aan de stok in een soortgelijk gevecht, maar ditmaal was het Norris die de straf kreeg. Ook het van de baan drukken in de eerste bocht van Verstappen werd niet afgestraft. Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelde tijdens de race al over de boordradio aan Russell dat dit 'een gigantische grap' was en dat dit 'vooringenomen beslissingen zijn'. Na de race laat hij in gesprek met Sky F1 weten wat hij met deze woorden bedoelde.

"Het is zo inconsistent. Dat met Valtteri [en Russell], we waren niet eens echt aan het racen. [In de sprint] zagen we ook al een paar van exact dit soort incidenten, terwijl er wel gevochten werd voor posities, echte posities, en die werden niet afgestraft. Dat we een straf krijgen was ongewoon en bizar", verklaart Wolff. "Ik denk dat we allemaal wel weten waarom, maar ik kan dat niet op de televisie zeggen."

Nadat de Mercedes-teambaas gevraagd werd of hij doelt op dat de stewards wat overijverig waren in het afstraffen van de incidenten. "Soms zijn er correlaties tussen het een en het ander. En als je dan gaat over het maken van beslissingen, dan is dat wel interessant", vervolgt de Oostenrijker, om daarna de stewards een 'compliment' te geven. "Maar onderaan de streep is het zijn van steward een moeilijke baan. Sommigen zijn heel goed, sommigen doen heel hard hun best. We moeten hen ook de eer geven."

