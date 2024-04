Wolff haalt in nieuw F1-boek opnieuw hard uit naar Masi

De gebeurtenissen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 zitten Toto Wolff nog steeds hoog, zo blijkt uit uitspraken van de Oostenrijker in het onlangs verschenen boek The Formula. Een van de hoofdstukken in het boek is volledig gewijd aan de race waarin Max Verstappen er op de valreep met de wereldtitel vandoor ging, na een late inhaalactie op Lewis Hamilton. De wijze waarop de wedstrijd met nog één ronde te gaan hervat werd na een safety car-periode, was echter niet onomstreden.

“Als ik er weer aan denk, dan is het zo oneerlijk wat Lewis en het team die dag is overkomen”, vertelt Wolff aan Joshua Robinson en Jonathan Clegg, die samen The Formula schreven en beiden als sportjournalist bij The Wall Street Journal werkzaam zijn. “En dat één individu zich niet aan de regels hield en het gewoon liet gebeuren. Terwijl het een totaal onbelangrijk persoon is: hij woont aan de andere kant van de wereld en niemand is in hem geïnteresseerd.” Wolff heeft het Masi duidelijk nog niet vergeven. “Hij was echt een volslagen pathologische egomaan.”

De seizoensfinale op het Yas Marina Circuit is een van de meest besproken races uit de recente F1-historie. Wolff begrijpt wel waarom. “Het is drama en glorie”, zegt de teamchef van Mercedes, als hij geconfronteerd wordt met het feit dat Abu Dhabi 2021 een van de best gewaardeerde races is sinds Liberty Media de sport heeft overgenomen, in The Formula. “Dit is wat de sport zo onweerstaanbaar maakt. Iedereen zag het drama van een achtvoudig wereldkampioen die beroofd werd van zijn titel. Ik had het liever anders zien eindigen, maar de race heeft onmiskenbaar zijn stempel op de geschiedenis gedrukt.”

‘Ik voel het nog steeds’

Ook voor Hamilton blijft Abu Dhabi 2021 een zeer gevoelig onderwerp. In een interview met GQ krijgt hij de vraag of hij beroofd is. “Of ik beroofd ben? Duidelijk. Ik bedoel, je kent het verhaal”, antwoordt de Brit. “Als ik een clip van die race zie, voel ik het nog steeds. Maar ik heb me erbij neergelegd.”

Hamilton weet inmiddels wel een positief punt uit Abu Dhabi 2021 te halen. “Wat erg mooi was aan dat moment, was dat mijn vader bij me was”, aldus de Mercedes-coureur. “Het leven is voor ons een enorme achtbaan geweest met ups en downs. Maar op de dag dat ik de meeste pijn voelde, was hij er. En hij is degene geweest die mij geleerd heeft om altijd rechtop te blijven staan en nooit het hoofd te laten hangen.”