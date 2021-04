Wolff: Nieuw reglement zorgt voor grotere verschillen

Aanvankelijk zou het nieuwe Formule 1-reglement dit jaar al ingevoerd worden, maar door de pandemie werd dat uitgesteld naar 2022. En juist dit jaar zijn de verschillen door een stabiel reglement bijzonder klein. Tijdens de kwalificatie voor de Emilia-Romagna GP stonden de eerste acht rijders binnen een halve seconde van elkaar. Deze rijders kwamen voor vijf verschillende teams uit. Vorig jaar waren de verschillen op hetzelfde circuit nog een stuk groter. Toen stond Lewis Hamilton weliswaar binnen een halve seconde van teamgenoot Valtteri Bottas, maar de top-acht werd destijds gespreid over meer dan een seconde.

Het nieuwe reglement moet de teams dichter bij elkaar brengen, maar velen vrezen dat juist aan het begin van de cyclus de verschillen weer heel groot zullen zijn. Volgens Mercedes-teambaas Wolff is het een logisch gevolg van de verandering. “Wanneer de regels hetzelfde blijven, worden de verschillen kleiner en schuift het veld dichter naar elkaar toe”, aldus Wolff. “Voor de koplopers worden de winstpuntjes steeds kleiner, zelfs naarmate je meer inzet toont. Op een bepaald moment maken ook de teams met een achterstand een stap qua vorm en dan treedt er convergentie op. Als je kijkt naar de kwalificatie in Imola, dan is het tip-top. Dat is de manier zoals het moet zijn. Ik beloof je nu alvast dat we volgend jaar een andere situatie krijgen, het veld zal dan weer volledig overhoop liggen. Misschien staat Mercedes dan niet meer aan kop, maar we beginnen allemaal opnieuw.”

"Op alle vlakken achterstand op Red Bull"

Mercedes voert op dit moment een spannende strijd met Red Bull. De teams hebben elk één van de twee openingsraces van het seizoen gewonnen. Maar volgens Wolff zit zijn team op de achterhand en is Red Bull momenteel het betere team. “Op alle vlakken hebben we een achterstand”, zei Wolff. “We hebben een inhaalslag te maken. De racegoden waren ons gunstig gezind in Bahrein, daar presteerden we maximaal en wonnen we de race. Dat was goed. Als het allemaal goed gaat en iedereen foutloos is [in de kwalificatie], dan staan we twee tienden achter Max [Verstappen] op de grid. We staan er niet voor. Maar dit is een sport waarin het vaak anders loopt. Lewis reed [in Imola] een super goed rondje en daarom stond hij ervoor. We halen het uiterste uit de wagen, zeker in de strijd tegen het betere pakket van Red Bull.”