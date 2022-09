Wolff: Gridstraffen beste manier om F1-motorwissels te bestraffen

Het probleem rond gridstraffen voor motorwissels steekt in de Formule 1 altijd de kop op rond de GP's van België en Italië. Op die circuits zijn voldoende inhaalmogelijkheden, wat het aantrekkelijke locaties maakt om een motor te wisselen en met relatief weinig nadeel een gridstraf te pakken. Zo kregen maar liefst negen rijders afgelopen weekend in Monza om uiteenlopende redenen een gridstraf, wat weer voor de nodige controverse zorgde omdat vier uur lang onduidelijk was hoe de startopstelling eruit zou zien. Die situatie heeft opnieuw voor de oproep richting F1 gezorgd om te kijken naar een alternatief straffensysteem voor motorwissels.

Toto Wolff denkt echter dat het een zinloze zoektocht naar alternatieven wordt. De Mercedes-teambaas verwacht niet dat er een betere oplossing is dan het uitdelen van gridstraffen. "We moeten niet vergeten waarom dit zo is. Qua chassis is er een budgetplafond dat er voorheen nooit was. Qua motoren is dat nog niet het geval", legt Wolff uit. "Als er geen gridstraffen bestonden, zouden we kwalificatiemotoren hebben. Niet vijf, maar twintig! De grote teams en fabrikanten zouden zoveel uitgeven als ze willen om een voordeel te verkrijgen. Daarom moet er een zekere factor zijn die dat inperkt en dat is waar dit vandaan komt. Maar is het te gecompliceerd geworden? Absoluut."

'Teams zullen altijd het randje opzoeken'

Een van de geopperde alternatieven is het aftrekken van punten in het constructeurskampioenschap voor iedere motorwissel, maar Wolff betwijfelt of dat werkt. Hij vreest dat teams dan de strijd bij de constructeurs opgeven door vaker motoren te wisselen in een poging om hun coureur aan de rijderstitel te helpen. "Het is een nadeel dat het rijderskampioenschap degene is die telt. Het is dan verleidelijk om maar nieuwe motoren in de auto te blijven gooien en veel aftrek te krijgen bij de constructeurs, terwijl je het rijderskampioenschap wint met een coureur die iedere race met een nieuwe krachtbron rijdt."

Wel erkent Wolff dat het hoge aantal motorwissels dit jaar aanleiding is voor gesprekken over de huidige limiet van drie componenten per seizoen, die mogelijk te laag is. Tegelijkertijd zegt hij dat de teams hoe dan ook het randje gaan opzoeken, ongeacht hoeveel exemplaren zij per seizoen mogen gebruiken. "We moeten niet vergeten dat dit allemaal verdwijnt zodra het budgetplafond voor motoren in werking treedt. Maar toch willen we geen wapenwedloop over het brengen van motoren. Hoeveel vrijheid we ook krijgen, we blijven het doen en zullen er dan nog strategischer mee omgaan, omdat het maar vijf of tien plaatsen zijn. We zullen iedere race een motor opblazen, omdat die drie tienden sneller zal zijn dan de vorige. Er moet dus een zekere afschrikking zijn."