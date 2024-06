Toto Wolff grapt terug naar Horner: “Jos is ook niet slecht!”

Toto Wolff en Christian Horner liggen in Oostenrijk weer eens flink met elkaar overhoop. En opnieuw staan de diensten van Max Verstappen centraal. De Nederlander antwoordde donderdag ‘ja’ toen hem op de man af gevraagd werd of hij kan bevestigen dat hij ook in 2025 voor Red Bull Racing rijdt. Wolff liet weten zo zijn twijfels te hebben bij het antwoord van Verstappen. Hij hoopt nog altijd de drievoudig wereldkampioen te kunnen overhalen om naar het merk met de ster over te stappen. “Zei hij dat echt?”, reageerde Wolff bij OE24. “Ik denk niet dat hij een duidelijke ‘ja’ heeft gezegd, maar ik was er niet bij.”

Volgens Horner is de ‘ja’ niet meer dan een bevestiging van wat in zijn ogen al zo klaar als een klontje was. Hij suggereerde tijdens de persconferentie voor teambazen dat Wolff met zijn opmerkingen over Verstappen alleen maar de aandacht wil afleiden van andere zaken. Hij suggereerde daarbij dat de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari te maken heeft met de motor die Mercedes voor het nieuwe motorreglement aan het ontwikkelen is. Die wordt mogelijk minder goed dan menigeen aanneemt. “Hij had alle informatie over de nieuwe motor voor de 2026-regels en hij heeft ervoor gekozen om Mercedes te verlaten”, zei Horner. “Ik vond dat Max redelijk resoluut was in wat hij zei in de persconferentie. Hij is daar ook altijd erg consistent in geweest naar het team. Ik denk dat het puur is om voor afleiding te zorgen." Om daaraan toe te voegen: "Maar als Toto volgend jaar graag een Verstappen wil hebben: mogelijk is Jos beschikbaar!"

“Ik heb hem dat zelf niet horen zeggen, maar het is dom. Hij kletst maar wat”, zegt Wolff, als het Duitse Sky hem confronteert met de uitspraak van Horner dat het geflirt met Max alleen is om de aandacht af te leiden van de problemen bij Mercedes. In reactie op de suggestie van Horner dat hij Jos maar moet vragen als hij zo graag een Verstappen wil hebben: “Jos is ook niet slecht!”

Wolff herhaalt dat Mercedes een aantrekkelijke plek voor Verstappen kan zijn, als het team de boel eenmaal op orde heeft. “Het belangrijkste is dat we naar onze eigen performance kijken. Ik ben ervan overtuigd dat als we een snelle auto hebben, snelle coureurs voor ons willen rijden. Vandaag waren we drieënhalve tiende te langzaam. We moeten dus verbeteren. Als we dat doen, zullen we ook voor Max Verstappen een goede bestemming zijn. Maar op dit moment zijn we nog niet snel genoeg.” Volgens Sky is Jos Verstappen vrijdag een half uur in de Mercedes-hospitality geweest. “We hebben altijd contact”, zegt Wolff. ”We hebben altijd goed met elkaar kunnen opschieten.”