Wolff grapt: "Mercedes zal iedereen wegblazen op Silverstone"

Mercedes heeft al vijf wedstrijden op rij niet gewonnen. Het team moest in al die wedstrijden toezien hoe Red Bull Racing zegevierde en zag Lewis Hamilton in de Oostenrijkse GP zelfs naast het podium vallen. De regerend wereldkampioen kijkt tegen een achterstand van 32 punten aan en ook bij de constructeurs is er werk aan de winkel voor Mercedes. "Het resultaat in Oostenrijk zag er slechter uit dan dat onze snelheid daadwerkelijk was. Zo zaten we lang vast achter de McLaren [van Lando Norris]. Qua race pace hadden we wel mee gekund met Red Bull. Het was misschien niet genoeg geweest om de race te winnen, maar wel een goede stap voorwaarts."

Upgrades een kleine stap, maar meer aanknopingspunten

"Het ging om schadebeperking in Oostenrijk. We gaan nu naar Silverstone en daar zullen we iedereen wegblazen: een één-tweetje met dertig seconden voorsprong op de rest", grapt Wolff in gesprek met Sky Sports F1. Waar Wolff die woorden met een brede lach uitspreekt, is het wel een feit dat Mercedes in Groot-Brittannië op upgrades kan rekenen. Volgens Lewis Hamilton is dat hard nodig en ook Wolff erkent dat Mercedes op de Red Bull Ring een kwart seconde per ronde tekortkwam. "Dat was een kort circuit, dus tweeënhalve tienden viel daar behoorlijk veel te noemen. In Silverstone zou dat beeld misschien anders kunnen zijn. Die updates van ons vormen een kleine stap, maar iedere stap telt."

De upgrades van Silverstone zijn ook meteen de laatste noviteiten voor de W12, al voegt Wolff toe dat er voor Mercedes nog andere manieren zijn om het resultaat te verbeteren. "Van het eerste raceweekend naar het tweede raceweekend in Oostenrijk hebben we bijvoorbeeld ook al vooruitgang geboekt qua race pace. Dat kwam puur doordat we de eigen auto steeds beter konden begrijpen. We hebben dan ook meerdere aanknopingspunten voor de rest van het seizoen, zullen onszelf verbeteren en terugkeren in de race."

Mindset moet veranderen bij Mercedes

Bij die laatste uitspraak is de wens tot op zekere hoogte de vader van de gedachte. Wolff wil de moed er graag in houden. "Ik ben van nature nogal sceptisch. Bij mij is het glas eerder half leeg dan halfvol. Maar als we het positief bekijken, dan staan we maar één DNF achter in de titelstrijd. Dit spel is absoluut nog niet gespeeld", aldus de Oostenrijker. "Het moraal is goed, al moeten we daar wel actief mee bezig zijn. Als je zeven kampioenschappen achter elkaar hebt gewonnen, dan lijkt alles een nederlaag. Die mindset moet veranderen. Zondag zijn we tweede en vierde geworden, dat is op zich niet het eind van de wereld. Zeker niet als je ziet hoe blij die McLaren-mannen met een derde plek kunnen zijn... We moeten erkennen dat dit een zeer zwaar kampioenschap is, waarin we kunnen niet verwachten dat we ieder jaar richting beide wereldtitels cruisen. Maar goed, we zullen er wel alles aan doen zodat Red Bull niet exact dat laatste kan doen", blijft de teambaas strijdbaar.