Wolff: "Brazilië was een grote teleurstelling voor Mercedes"

Na de kwalificatie hing het eigenlijk al een beetje in de lucht. Hoewel er ook vanaf de tweede startrij nog van alles mogelijk is, moest Mercedes-coureur Lewis Hamilton een Red Bull en een Ferrari voor zich dulden. Teamgenoot Valtteri Bottas startte de race vanaf de vijfde plek, achter Charles Leclerc en naast Alexander Albon. De race mondde uiteindelijk nog uit in een spannend gevecht om de leiding tussen de regerend kampioen en Max Verstappen, maar het was duidelijk dat de W10 niet het tempo had om de race op eigen kracht te kunnen winnen.

Dat het team qua strategie verkeerd gokte tijdens de een na laatste safety car en Hamilton vervolgens in de slotfase Albon van de baan tikte, kostte hem veel punten gezien zijn tijdstraf hem naar de zevende plek terugwierp. Bottas was daarvoor al uitgevallen met motorpech. Toeval of niet, maar Wolff was uitgerekend dat weekend niet aanwezig door verantwoordelijkheden elders bij Mercedes. Hij heeft achteraf laten weten teleurgesteld te zijn in het resultaat en hoopt in Abu Dhabi een pleister op de wonde te kunnen leggen. "De race in Brazilië was erg jammer. We hadden niet de snelste wagen en verloren veel punten door eigen fouten. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we geanalyseerd wat er verkeerd ging, zowel qua betrouwbaarheid van de motor als onze strategische beslissingen."

Op het Yas Marina Circuit wil Mercedes nog een laatste keer alles geven en voor eens en altijd laten zien wie er dit jaar op de eerste plek hoort te staan. "Het was een goede les voor het hele team en zal ons alleen maar sterker maken. We willen het rechtzetten in Abu Dhabi, op het circuit dat ons de afgelopen jaren goed lag. Dat willen we graag zo houden." Sinds de F1-bolides met hybride V6-motoren rijden is Mercedes ongeslagen op de Arabische omloop. Hamilton won er sinds 2014 drie keer, Nico Rosberg en Valtteri Bottas allebei eenmaal. "Deze race is onze laatste kans om een extra zege aan ons record toe te voegen, een laatste kans om de fans een mooie show te geven voor de winterstop", aldus Wolff.