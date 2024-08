Wolff: "Goede relatie met de Verstappens, maar ik heb één fout gemaakt in 2021"

Toto Wolff heeft tijdens de vrijdag in Zandvoort duidelijk gemaakt dat Max Verstappen volgend jaar niet voor Mercedes zal rijden in de Formule 1. De teambaas hintte tussen neus en lippen door op Kimi Antonelli als de vervanger van Lewis Hamilton en zei dat er in de zomerstop consensus met de Verstappens is bereikt dat een overstap voor 2025 niet haalbaar is. Desondanks houdt Wolff wel hoop voor de langere termijn. Op de vraag van Motorsport.com hoe hij nu kijkt naar zijn eerdere uitspraak dat de paden voor zijn gevoel ooit moeten kruisen, laat Wolff weten: "Ergens heb ik dat gevoel nog steeds, ik weet alleen niet wanneer dat is. Of dat in 2026 is of drie jaar later, dat weet ik niet."

"Heb Jos niet gebeld en dat had ik wel moeten doen"

Belangrijk daarbij is volgens Wolff zijn persoonlijke relatie met de Verstappens. Met een lach laat de 52-jarige Oostenrijker in de Mercedes-hospitality weten: "Ik heb mijn hele leven goed met Jos overweg gekund, misschien ook omdat we allebei een beetje hetzelfde zijn." Hij looft de Verstappens met name voor de openheid en eerlijkheid in gesprekken. "Ik denk dat we al een hele goede relatie hadden sinds Max op de radar kwam en sinds hij in de single-seaters ging rijden. Het gesprek in mijn woonkamer in Wenen was de eerste grote Formule 1-meeting die ze deden", laat Wolff in de Mercedes-hospitality aan een select groepje Nederlandse media weten. "We hebben altijd begrip gehad voor hoe de dingen voor hen en voor ons zouden werken. Daardoor is het onderlinge respect volgens mij ook gebleven."

In 2021 kwam alles in de Formule 1 onder hoogspanning te staan door de intense titelstrijd tussen Red Bull en Mercedes. Het gold ook voor de relatie tussen Wolff en de Verstappens. "We hebben een moment gehad na Silverstone. Dat seizoen heeft z'n tol geëist voor ons allemaal. Het was zo intens, we voelden allemaal dat dingen toen niet helemaal goed waren. Waar het echt verkeerd ging, is dat ik een fout na Silverstone heb gemaakt. Ik heb Jos niet op dezelfde dag gebeld en dat had ik wel moeten doen. Maar ik heb hem niet gebeld omdat iedereen zo kwaad was door de hele situatie en ook doordat ik Paul Monaghan [hoofdengineer van Red Bull] in de pitstraat tegenkwam. Hij zei dat Max in orde was en dat er verder niks aan de hand was. Ik ben op die informatie afgegaan in plaats van dat ik Jos zelf heb gebeld zoals ik dat in de jaren daarvoor wel had gedaan om te vragen 'is Max oké?' Omdat ik zelf ook een kind heb dat in de kartsport zit, weet ik hoe het voelt als vader."

"Toen kregen we het drama van Abu Dhabi natuurlijk nog en ook alle races die daaraan voorafgingen, zoals die in Saudi-Arabië. Toen waren de verhoudingen een jaar lang niet goed, maar in het seizoen erna zijn we weer op dezelfde golflengte gekomen. Vanaf toen was het weer goed. Vandaag de dag en ook in de voorbije jaren is de relatie weer net zoals in het begin." Gevraagd hoe de onderlinge verhoudingen precies in ere zijn hersteld, wijst Wolff naar een specifieke race: "Het begon met een gesprek dat Jos en ik hadden tijdens het raceweekend in Singapore 2022. Vanaf daar ging het beter, ook omdat we allebei een vergelijkbaar begrip van racen hebben. We konden tegen elkaar zeggen 'dit en dat hebben we niet op de juiste manier afgehandeld'. Wij zijn niet perfect, maar daar moet je gewoon open en transparant over praten. In het heetst van de strijd en in alle emotie heb je soms een hele beperkte kijk op dingen."

Niet bang voor verhoudingen bij nieuwe (titel)strijd

Met de huidige ontwikkelingen is het mogelijk dat Verstappen en Mercedes in 2025 wederom concurrenten van elkaar worden in een titelstrijd, al is Wolff in dat geval niet bang voor de onderlinge verhoudingen. "Dat is prima. De rivaliteit is in al die jaren vanaf 2016-2017 eigenlijk steeds een gezonde rivaliteit geweest. Het is net zoals met rugby: tijdens de wedstrijd deel je een tik uit, maar tijdens de derde helft ga je samen de kroeg in. Dat is hoe we de relatie altijd onderhouden, dus nee, daar maak ik me geen zorgen over. We proberen elkaar natuurlijk te verslaan en het gaat er soms hard aan toe, maar dat is oké. In 2021 was het gewoon niet helemaal het type racen zoals je dat zou willen zien."

