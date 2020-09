Wolff sprak met Horner: Mercedes trekt Hamilton niet voor

Lewis Hamilton heeft momenteel een voorsprong van 54 punten op Max Verstappen, terwijl ook Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas een flinke achterstand (47 punten) heeft op de Engelsman. Als de Brit dit jaar de wereldtitel pakt, is het zijn zevende en dat betekent een evenaring van het record van Michael Schumacher. Ook zou hij Schumachers record voor meeste wereldtitels met hetzelfde team verbreken, omdat dit zijn zesde titel voor Mercedes zou zijn. Ondanks al die lonkende records en dus een plaats in de geschiendenisboeken, zegt het Duitse fabrieksteam dat Hamilton en Bottas gelijke kansen krijgen om voor de winst te gaan, maar Horner betwijfelde dat op de vrijdag in Italië.

“Waarom zouden ze Bottas op Spa bijvoorbeeld niet twee keer laten stoppen?” zei Horner. “Dat had hem de kans gegeven om de race te winnen. Het probleem is natuurlijk dat alles dit jaar op Lewis is gericht vanwege het evenaren van het recordaantal wereldtitels. De realiteit voor Valtteri is dat hij geen kans heeft, tenzij hij zich voor Lewis kwalificeert.”

Na de kwalificatie op Monza werd Wolff gevraagd naar de uitspraken van Horner en hij onthulde dat hij met de teambaas van Red Bull Racing had gesproken om duidelijk te maken dat Mercedes haar coureurs gelijk behandelt. “Daar heb ik met hem over gesproken”, vertelde Wolff. “Hij zei: ‘Waarom heb je Valtteri niet een tweede stop laten maken?’ Ik antwoordde daarop dat we Lewis ook een tweede keer hadden laten stoppen als we hadden geweten dat een twee-stopper sneller zou zijn geweest.”

“Achteraf gezien is de twee-stopper de betere strategie, maar we wilden geen positie aan Max verliezen. Het was niet duidelijk of we hem op de baan zouden verslaan”, vervolgt Wolff. “Ik vroeg hem waarom ze Max niet binnen hebben gehaald voor een tweede stop, want ze hadden ons kunnen verslaan. Hij antwoordde: ‘We wisten niet zeker of we Ricciardo in konden halen’. Daar gaan we dus, want het is precies dezelfde situatie! Er is dus niet zoiets als de ene coureur de prioriteit geven boven de ander. We hebben het altijd helemaal open, transparant en eerlijk gespeeld, en daar gaan we ook mee door.”

Met medewerking van Luke Smith