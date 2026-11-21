Formule 1 GP van Las Vegas
Toto Wolff: George Russell zat in de "perfecte positie" voor pole bij F1-GP van Las Vegas
De Mercedes-coureur moest in Nevada zijn meerdere erkennen in teamgenoot Kimi Antonelli en Red Bulls Max Verstappen
Ed Hardy
Gepubliceerd: 21 nov 2026, 06:09
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Mercedes-baas Toto Wolff denkt dat George Russell in de “perfecte positie” zat om pole te pakken voor de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1, een eer die uiteindelijk naar Max Verstappen ging.
De Red Bull-coureur start de race op zaterdagavond (zondagochtend Nederlandse tijd, nvdr.) als eerste, met Russell als tweede, ondanks dat geen van beiden de snelste was in de kwalificatie, want Kimi Antonelli was in de andere Mercedes 0,258 seconde sneller.
Door een nieuwe verbrandingsmotor krijgt hij echter een gridstraf van vijf plaatsen. Daardoor was zijn rol in Q3 in eerste instantie om Russell te helpen door zijn teamgenoot een slipstream te geven.
Verkeer is vaak een probleem op het stratencircuit van Vegas, waar met weinig downforce wordt gereden. Dat bleek ook nu, doordat alle auto’s van Mercedes, Alpine en Racing Bulls voor de laatste run bij elkaar zaten.
Geen van beide coureurs wilde als eerste gaan en Antonelli hield uiteindelijk in. Daardoor kreeg Russell geen slipstream van de Italiaan, maar Wolff ziet dat nog altijd niet als verklaring voor het mislopen van pole.
“George zat wat mij betreft in de perfecte positie”, zei Wolff tegen Sky Sports. “Hij zat vier seconden achter de auto voor hem.”
“We moeten uitzoeken wat er is gebeurd, want volgens mij was er iets in bocht zeven, acht, negen, of dat nou een fout was of dat er iets anders gebeurde.”
“Eerlijk gezegd weet ik het niet, maar het leek de ideale positie voor een pole-ronde, omdat hij de hele tijd de snelste was.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Russell reed achter Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad en verbeterde zijn eerste ronde in Q3 met twee tienden naar 1.34,224, terwijl Antonelli maar net op tijd over de finish kwam.
Daardoor kon de wereldkampioen van 2026 van voorlopig zesde naar de eerste plek gaan. Een verbaasde Wolff had “werkelijk geen idee” toen hem werd gevraagd hoe Antonelli de snelste tijd had kunnen rijden.
“Als strateeg dachten we dat Kimi óf de ronde niet zou halen, óf veel te dicht achter Lindblad zou zitten. Hij kwam 1,4 seconde achter hem over de streep en dat was het eigenlijk.”
“Dus ik begrijp niet hoe je zo dicht achter iemand toch deze tijd kunt rijden.”
Het levert wel een interessante confrontatie op tussen Verstappen en Russell, die elkaar in VT3 al tegenkwamen. Die sessie werd aangevoerd door de Brit, die ook in Q1 de snelste was.
“Nou, groot spektakel”, zei Wolff. “Als ze samen door de eerste bochten proberen te komen, dan gaan we kijken.”
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