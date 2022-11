Wolff: Russell wellicht “een jaar te lang” bij Williams gebleven

De voorlaatste Grand Prix van het seizoen werd eindelijk gewonnen door een Mercedes-coureur. Het team ging er in Brazilië met de volle buit vandoor, nadat Russell de wedstrijd won vanaf pole-position en Lewis Hamilton zich na een aanvaring met Max Verstappen terugknokte tot P2. Voor Russell was de overwinning extra bijzonder, aangezien het zijn eerste overwinning in de koningsklasse was. De Brit, die al sinds 2017 verbonden is aan het opleidingsprogramma van Mercedes, maakte in 2019 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams. Hier werd hij door Mercedes drie jaar lang gestald, waarna hij een stoeltje bij het Duitse topteam verdiende. Eind 2020 maakte Russell echter al zijn debuut voor het team, nadat hij in moest vallen voor Lewis Hamilton tijdens de Sakhir Grand Prix. De Britse coureur liep de overwinning op een haar na mis, nadat het team hem vanaf een leidende positie de verkeerde banden gaf. Russell maakte desondanks erg veel indruk, waardoor men zeker was dat hij uiteindelijk zou promoveren tot het team van Mercedes.

Russell wint zijn eerste Formule 1-race

Halverwege vorig seizoen hakte Mercedes-teambaas Toto Wolff dan eindelijk de knoop door. Het team kondigde Russell aan als vervanger van Valtteri Bottas voor het seizoen van 2022. Na een moeizaam seizoen voor het Duitse team, behaalde uitgerekend de nieuwe Mercedes-coureur de eerste overwinning van het jaar voor het team. Wolff realiseert zich dat het een lange weg was voor zijn coureur, een weg die begon met een pitch van Russell over waarom Mercedes hem op moest nemen in het opleidingsprogramma. “Aan het einde van de race dacht ik aan dat moment, toen hij als jong ventje binnenkwam met een pak aan en zijn powerpoint-presentatie bij zich”, vertelt de Oostenrijker. “Inmiddels zijn we zes jaar verder en is hij een Grand Prix-winnaar. We hebben altijd strikte doelen voor hem opgesteld. Je moet GP3 winnen. Je moet Formule 2 winnen. Beide kampioenschappen won hij in zijn eerste seizoen.”

Opleiding bij Williams

Door laatstgenoemde kampioenschappen verdiende Russell een plek bij het team van Williams. Het team had enorm veel moeite om mee te doen in het middenveld, maar desondanks toonde Russell zijn snelheid door zijn teamgenoten te domineren. “Het was de beste opleiding die hij kon krijgen”, zegt Wolff. Al snel werd duidelijk dat de Brit uiteindelijk de plaats van Bottas bij Mercedes zou gaan overnemen. Hoewel Wolff blij is met de kansen die hij Russell heeft kunnen bieden bij Williams, denkt de Oostenrijker achteraf dat hij wellicht “een jaar te lang” gewacht heeft met het promoveren van Russell.