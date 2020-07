Wolff: Russell past nog steeds in plannen Mercedes

Russell werd vorig jaar uitgeleend aan Mercedes-klant Williams om daar te worden klaargestoomd als opvolger van Lewis Hamilton of Valtteri Bottas bij de regerend wereldkampioenen. In zijn debuutjaar kon Russell vanwege het inferieure materiaal waarmee hij het moest doen echter weinig laten zien, maar de voorbije races vestigde hij de aandacht op zich door zich twee keer knap als twaalfde te kwalificeren.

Zijn beschermheer Toto Wolff erkent dat de fabrieksformatie voorlopig geen plek voor hem heeft. "We zijn heel tevreden met de line-up die we hebben", stelt de Oostenrijker. "Valtteri en Lewis presteren goed, ze kunnen goed met elkaar overweg en dat is belangrijk voor de dynamiek binnen het team. De engineers stellen hun feedback erg op prijs."

"Aan de andere kant heeft George een contract bij Williams. Dat is een driejarig contract dat nog een jaar verder loopt. Claire heeft heel duidelijk gemaakt dat ze George ziet als een belangrijke schakel in het team. En van die kant moeten we de contractuele situatie respecteren. Zowel George als wij weten wat we twee jaar geleden hebben afgesproken. Williams heeft George een kans gegeven om in de Formule 1 te komen en daarom hebben we veel respect voor de beslissing die Williams heeft genomen."

Van Hamilton is echter niet bekend hoelang hij nog wil doorgaan in de sport. De Brit heeft nog geen contract voor volgend jaar, maar de verwachting is dat hij ergens in de komende weken of maanden bijtekent bij het team uit Brackley. Bottas krijgt elk jaar een eenjarig contract en moet zich dus constant bewijzen. Hoe dan ook liggen er op de langere termijn zeker kansen voor Russell als hij zich blijft ontwikkelen, terwijl het voor Wolff ideaal is om hem als derde, jonge kracht achter de hand te houden voor het Mercedes-fabrieksteam. Overigens behoort ook Esteban Ocon nog tot de stal van Wolff, maar de Fransman rijdt ook volgend seizoen bij Renault. "Valtteri en Lewis zijn vandaag onze rijders en loyaliteit vinden wij heel belangrijk", vervolgt Wolff. "Maar we kijken altijd naar het plaatje op de lange termijn. En George maakt zeker deel uit van onze langetermijnplannen, maar nog niet in 2021."