Na een Formule 1-race moeten de coureurs verplicht bij het vierkantje komen om hun verhaal te doen, maar het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton zijn na de Grand Prix van Singapore niet voor de pers verschenen. Teambaas Toto Wolff vertelt dat er dispensatie bij de FIA is aangevraagd voor de coureurs om het persmoment over te slaan. Het overkoepelende autosportorgaan heeft dat gegeven. Volgens Wolff was het namelijk vanwege de fysieke gesteldheid van zijn coureurs niet mogelijk dat ze zich zouden melden. "Ze hadden allebei last van oververhitting, maar het gaat nu goed met ze. Ze zijn in een ijsbad geweest, volgens mij heeft dat wel wat geholpen", aldus de Oostenrijker tegenover onder andere Motorsport.com.

Het was voor Mercedes verder ook niet de race waarop gehoopt werd. Hamilton begon als derde en eindigde op een teleurstellende zesde plek. Russell werd nog wel vierde, maar zijn achterstand op winnaar Lando Norris bedroeg meer dan een minuut. Wolff vermoedt dat Mercedes met de verkeerde instelling de race is ingegaan. Vooral de gok met softs voor Hamilton bij de start pakte niet goed uit. "We namen een keuze gebaseerd op het feit dat historisch gezien in Singapore het een beetje als in Monaco is - namelijk een optocht. We dachten dat we Lewis op de softs een kans gaven bij de start, want dat zou de enige inhaalmogelijkheid zijn", legt Wolff uit.

"Dat was de verkeerde keuze die we gezamenlijk gemaakt hebben", vervolgt de teambaas. "We dachten dat het een goede was, maar de bandendegradatie bracht ons maar een kant op en dat was achteruit. Het voelde voor ons logisch om te doen, maar we hadden een totaal andere keuze moeten maken. Het haalt niks weg van het feit dat we een te langzame auto hadden. Dit was dus een heel pijnlijke avond. Het gaat dan vooral om de posities, want zesde en vierde worden, terwijl je als derde en vierde start is niet goed."

Reden van tegenvallend weekend bekend, maar geen excuus

Het teleurstellende resultaat volgt op een ook al niet zo best weekend in Baku. Wolff heeft een gemene deler tussen de race in Azerbeidzjan en die van Singapore gevonden. "We hebben het op dit moment lastig op circuits waar het warm is - dus hier en in Baku", stelt de 52-jarige man uit Wenen. "Maar dit mag geen excuus zijn. Dit is niet wat we van onszelf verwachten. Het is lastig te accepteren dat we een minuut langzamer zijn dan de winnaar."