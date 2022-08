Tot ieders verrassing stormde George Russell in Q3 naar de pole-position door de beide Ferrari's nipt te snel af te zijn. De coureur van King's Lynn ging in extremis met 0.044 seconde onder de tijd van Carlos Sainz en de vreugde bij de mannen van Mercedes was dan ook enorm.

Al sinds de start van het Formule 1-seizoen 2022 worstelt het Duitse merk met de W13, maar de laatste paar wedstrijden maakt de fabrieksformatie serieuze stappen. Hoewel maar weinigen de pole-position van Russell voor de Hongaarse Grand Prix hadden zien aankomen, zag teambaas Toto Wolff al vrij vroeg in de kwalificatie dat het eigenlijk best goed zat. "Vanaf de start van de kwalificatie zag ik dat de banden al optimaal werkten", zegt de Oostenrijker tegen onder meer Motorsport.com. "De auto was goed in balans en alles leek samen te komen. George reed zeer sterk en kreeg er elke run meer vertrouwen in. De grip was er ook en dit is het resultaat."

De Hungaroring staat bekend als een krap en technisch circuit, waarop het lastig inhalen is. Of deze pole-position een enorme kans is om met Russell voor zijn eerste F1-zege te gaan en dan ook meteen voor de eerste overwinning van Mercedes van dit seizoen? "Ja", antwoordt Wolff. "Ik denk dat als we de positie bij de start vasthouden, na de openingsronde als eerste doorkomen, een solide race neerzetten en de pitstops voor elkaar hebben, we kunnen winnen. Waarom niet?"

Om de Hongaarse Grand Prix te winnen moet Mercedes het wel opnemen tegen twee Ferrari's. Tot op heden is de F1-75 de snelste wagen van de grid gebleken. "We hebben gezien hoe snel Ferrari tot nu toe is geweest. Charles reed sterk aan de leiding in de laatste race. Max start wat verder naar achteren, wat ook niet ongunstig zal zijn voor het eindresultaat. Maar ik denk dat George ontzettend gemotiveerd zal zijn, net als Lewis trouwens." Hamilton klokte uiteindelijk de zevende tijd. De zevenvoudig kampioen was meer dan zeven tienden trager dan zijn teamgenoot.

Video: Russell pakt verrassend pole op Hungaroring