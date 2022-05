De start van het seizoen verliep nogal teleurstellend voor de regerend constructeurskampioen. Voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix werd slechts tweemaal een podiumplaats gescoord. Lewis Hamilton begon het jaar met een derde plek in Bahrein, George Russel eindigde op die positie in Australië. Het dieptepunt was de dertiende plaats van Hamilton in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Brit werd op het circuit van Imola op een ronde gezet door Max Verstappen.

Alle hoop was afgelopen weekend gevestigd op de updates voor de W13 die het team had meegebracht naar Barcelona. Die legden de Mercedes-coureurs geen windeieren. Russell knokte in de race met de beide Red Bull-coureurs en arriveerde als derde bij de eindstreep. Hamilton maakte veel indruk door van de staart van het veld - na een aanvaring met Kevin Magnussen in de openingsronde - naar de vijfde plaats te sturen.

Vooral het optreden van de zevenvoudig wereldkampioen geeft teambaas Toto Wolff veel vertrouwen. Volgens hem had Mercedes zondag het snelste pakket van iedereen. "Hij leek erop dat hij een wagen aan het besturen was waarmee je de wereldtitel kunt winnen", aldus Wolff, doelend op Hamilton. "Dat was de afgelopen races absoluut niet aan de orde. Het deed mij denken aan vorig jaar en de seizoenen daarvoor, toen onze wagen echt op de top van zijn kunnen was." Wolff gelooft dan ook dat Mercedes de strijd weer kan aangaan met Ferrari en Red Bull en nog steeds kans maakt op het kampioenschap.

"Ik heb een racewagen gezien die mij herinnerde aan de racewagens van de afgelopen jaren", gaat de Oostenrijker verder. "Als je dertig seconden achter het hele veld ligt, maar weer helemaal naar voren komt en bijna een podiumplek behaalt, dan is dat is zeer bemoedigend. Het onderstreept dat we een stap hebben gemaakt. Kunnen we weer voor de titel vechten? Ik denk het wel. We moeten alleen nog een auto hebben die in staat is om eerste en tweede te worden. Ik denk dat we reden genoegen hebben om daarin te geloven. Het zou tegen de verwachting in zijn, maar autoracen is onvoorspelbaar. We hebben nu gezien dat Ferrari weinig punten heeft gescoord, terwijl dat wel had gemoeten. We zijn echt keihard aan het werk zodat we ons weer kunnen mengen in de strijd."

Achterstand gehalveerd

Volgens Wolff is de achterstand van Mercedes op Ferrari en Red Bull in Barcelona gehalveerd. "De nieuwe regels hebben ons op wat overrompeld, maar stap voor stap begrijpen we wat we moeten doen om de prestaties van de auto te verbeteren", aldus de aanvoerder van Mercedes. "We hebben dit weekend weer een grote stap gezien. Waarschijnlijk hebben we de achterstand op de koplopers gehalveerd. Maar er is nog een lange weg te gaan om helemaal bovenaan te komen. Maar dat gezegd hebbende: we zijn derde geworden met George, dat is sterk. Hij reed ongelooflijk. Ik ben blij om dat te zien. Hij is een geweldige coureur, een ster in wording."

Russell heeft in het rijderskampioenschap een achterstand van 36 punten op aanvoerder Max Verstappen (110). Het gat tussen Verstappen en Hamilton bedraagt 64 punten. Bij de constructeurs staat Mercedes derde met 120 punten, 49 punten achter Ferrari en 75 achter Red Bull.