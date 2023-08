Wolff: Motorische 'balance of performance' in F1 zou rampzalig zijn

Op motorisch vlak speelt er achter de schermen meer dan genoeg. Om te beginnen is er discussie over 2026. Is het motorreglement goed zoals het nu op papier staat of zijn de zorgen van Red Bull valide en moet er gekeken worden naar de verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor? Daarnaast valt er ook genoeg te bespreken over het huidige motorreglement, hetgeen vooral op verzoek van Alpine gebeurt. Het Franse merk komt zo'n dertig pk tekort ten opzichte van alle anderen en kan daar door de engine freeze eigenlijk niets meer aan veranderen. De motorontwikkeling is tot en met 2025 aan banden gelegd, hetgeen na het officiële vertrek van Honda op voorspraak van Red Bull is gebeurd.

Alpine wil echter niet nog twee jaar achter de feiten aanlopen en heeft in de Formula 1 Commission de vraag op tafel gelegd of er tussentijds iets aan te doen valt. In Spa is er nog geen besluit genomen, maar is de kwestie eerst doorverwezen naar een speciale werkgroep. Die moet vaststellen hoe de motorprestaties meer gelijk kunnen worden getrokken. In theorie zijn er meerdere mogelijkheden. Alpine extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden is één optie, al heeft de FIA eerder al gesuggereerd dat het afzwakken van de beste motoren - bijvoorbeeld ietwat afknijpen door te spelen met de brandstoftoevoer - efficiënter kan zijn.

Dat laatste is echter niet wat de teams willen, zo maakt ook Mercedes-teambaas Toto Wolff duidelijk: "Entertainment moet pas na het sportieve aspect komen. Dat is ook juist wat onze sport geloofwaardig maakt: als je hard werkt, kun je succesvol zijn. Als er één motor minder is dan alle anderen, dan is dat natuurlijk wel tot op zekere hoogte het probleem van iedereen", duidt de Oostenrijker op de amusementswaarde. "Maar nu de doorontwikkeling bevroren is, willen we ook niet dat alle anderen terrein verliezen door één merk extra mogelijkheden te bieden. Het moet in ieder geval op een eerlijke manier gebeuren."

Vangnet in motorreglement voor 2026

Een eerlijke manier vindt Wolff in ieder geval niet om de andere motoren af te knijpen. Volgens hem kan de FIA beter kijken naar het vangnet dat ook al voor het nieuwe motorreglement van 2026 op papier staat. "In het motorreglement van 2026 staat dat als één team meer dan drie procent tekortkomt ten opzichte van de beste motor, dat we dan in goed vertrouwen bij elkaar gaan zitten en bespreken wat eraan te doen is." Het betekent in de praktijk dat het merk in kwestie extra ontwikkelingsmogelijkheden kan krijgen, financieel onder het budgetplafond voor motoren of bijvoorbeeld extra runs op de testbank.

"Maar het zou rampzalig zijn om aan de brandstoftoevoer te prutsen of een soort balance of performance op die manier in te voeren. Dan verklaar je de Formule 1 eigenlijk failliet", is Wolff bijzonder duidelijk tegenover onder meer Motorsport.com. "Over deze dingen zou eigenlijk al niet eens gesproken moeten worden." De kwestie wordt overigens vervolgd. Mede doordat niet iedereen op één lijn zit en er in Spa geen knoop is doorgehakt, is het dossier naar een werkgroep gegaan. Als die verschillende mogelijkheden in kaart heeft gebracht, komt het onderwerp weer op de agenda van de Formula 1 Commission en kan er uiteindelijk over gestemd worden door teams.