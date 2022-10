Wolff: Geen zekerheid dat Mercedes in 2023 voor wereldtitel vecht

Mercedes sloeg afgelopen winter de plank mis met de ontwikkeling van de W13. De auto was niet competitief en had bovendien veel last van porpoising, het gestuiter op de rechte stukken. De afgelopen weken en maanden heeft Mercedes wel degelijk stappen gezet, maar het is vooralsnog te weinig om Ferrari en Red Bull structureel het vuur aan de schenen te leggen. Het is daarom logisch dat het team vroeg de bakens verzet naar 2023, maar ook dan is er nog geen garantie dat Mercedes weer helemaal boven Jan is.

“Ik heb niet honderd procent het vertrouwen dat ik hier kan zeggen: Volgend jaar doen wij weer mee om de wereldtitel”, zegt de Oostenrijker. “We hebben nog werk te doen. En als je in deze industrie het schip wilt keren, blijkt al gauw dat je met een olietanker onderweg bent. Daarnaast moeten we zeker weten wat de belangrijkste oorzaak is dat we niet presteren. Hebben we wat dat betreft overal antwoord op gevonden? Het antwoord daarop is: Nee, dat hebben we nog niet. Ik denk dat we een groot deel van het probleem opgelost hebben, maar verder kunnen we het dit jaar niet oplossen. Dat zijn zaken die we voor volgend jaar moeten regelen."

Veel geleerd van moeizame zondag in Singapore

De komende weken moet blijken of Mercedes daadwerkelijk haar eerste overwinningsloze seizoen sinds 2011 gaat beleven. De Grand Prix van Singapore werd alom gezien als een kans voor de Duitse formatie, maar het werd een tegenvallend weekend. “We hadden de afgelopen dagen veel om te bespreken en te analyseren en daar hebben we onze lessen uit kunnen trekken”, zegt Wolff, die spreekt van “een zeer moeilijke zondag” in Singapore.

Wolff hoopt het momentum van voor Singapore terug te vinden. “We hebben nog vijf races om veel punten te scoren en het seizoen goed af te sluiten”, zegt de voorman, die ook weet dat het aankomende weekend daar lastig voor gaat worden. “Suzuka zal enkele uitdagingen bieden voor ons pakket. Het zal moeilijk worden om de kwalificatieprestaties van Singapore te herhalen, maar ik hoop dat we dat goed kunnen maken met een sterkere zondagmiddag.”

In de strijd om de tweede plek bij de constructeurs wordt het steeds moeilijker voor Mercedes. Ferrari heeft 66 punten voorsprong. P3 bij de constructeurs zou het slechtste resultaat van Mercedes in tien jaar zijn.