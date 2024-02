Wolff: Geen voorkeursbehandeling voor Russell in 2024

Het Mercedes F1 Team werd eerder deze week onaangenaam verrast door sterrijder Lewis Hamilton, die aankondigde aan het einde van het jaar te verkassen naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft dat besluit al genomen voordat hij een meter heeft gereden met de W15. Naar eigen zeggen is hij toe aan een nieuwe uitdaging.

Buiten de hoofdbrekens over een vervanger, moet Mercedes in het komende seizoen ook de onderlinge verhoudingen tussen de rijders managen. Het is voor de hand liggend dat George Russell, die de komende jaren voor het merk met de ster blijft rijden, een voorkeursbehandeling krijgt. Volgens teambaas Toto Wolff is daar geen sprake van: “Wat ik als teambaas altijd geprobeerd heb om te doen, en dat geldt voor ieder van ons bij Mercedes, is om transparant en eerlijk te zijn. Dat gaat in 2024 niet veranderen. We zijn dat verplicht aan onze principes, dat respecteren we. En ik weet zeker dat onze rijders dat ook respecteren.”

Op de vraag of hij de keuze van de Brit ziet als steek onder water dat het team niet meer in staat is om zich te herstellen van de huidige vormdip die ingezet is na 2021, zegt hij: “Fijn dat je me eraan herinnert dat 2021 de laatste keer was dat we echt goed waren!. We hebben nog een jaar te gaan en dat willen we zo succesvol mogelijk maken. Is het realistisch dat we de strijd aan kunnen gaan met Max en Red Bull om de wereldtitel? De voorspellingen zijn niet in ons voordeel. Desondanks gaan we er alles aan doen. Dat zal de jaren erna niet anders zijn dan in 2024. Maar dan met een andere coureur. Dat neemt niets weg van de nalatenschap die we hebben neergezet. Deze reis samen gaat de geschiedenisboeken in.”

Lof voor Russell

De Oostenrijker benadrukt dat de focus eerst en vooral uitgaat naar het neerzetten van een sterk seizoen. Daarna komt pas het vraagstuk over de invulling van het vacante zitje. “We hebben twee uitzonderlijke rijders. We moeten een auto op de baan brengen die sneller is dan de auto van vorig jaar. We weten hoe lastig het is om de strijd aan te gaan, niet alleen met Red Bull maar mogelijk ook met de anderen. In die hele Lewis-discussie gaat het te weinig over George. George heeft het potentieel om dit team te leiden. Hij is van de generatie van Lando en Charles. Ik kan me geen betere teamleider wensen als Lewis vertrekt. Geen twijfel over mogelijk.”